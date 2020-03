Sobreviurà la vida urbana al coronavirus?

En una crisi com aquesta ens necessitem els uns als altres, però amb tota la raó temem les aglomeracions. França i Espanya han ordenat el tancament de tots els bars, cafeteries i restaurants. A Nova York la situació és la mateixa, amb els museus i els teatres de Broadway tancats. Les mesquites han tancat portes en diversos països, les esglésies han anul·lat les misses i el pontífex ha prohibit l’assistència de públic a les celebracions de Setmana Santa. Tradicionalment busquem consol en la religió, l’esport, l’entreteniment i la promesa que la ciència i la societat moderna ens aportaran les eines necessàries per resoldre qualsevol problema.

Però el coronavirus mina les nostres concepcions més bàsiques sobre què és una comunitat i, en particular, sobre què representa la vida urbana. Els historiadors expliquen que les ciutats van sorgir fa milers d’anys per motius econòmics i industrials: els grans progressos tecnològics van generar un excedent de producció agrícola gràcies al qual no tothom va haver-se de dedicar a treballar la terra.

Tot i això, les ciutats també van sorgir per un altre motiu menys tangible: donar resposta a necessitats socials i espirituals profundament humanes. Els conceptes de carrer, habitatge compartit i espai públic van néixer d’una afirmació col·lectiva, la idea que tots plegats compartim un destí comú, cosa que alhora van fomentar.

Pandèmies antiurbanes

Les pandèmies són antiurbanes. S’aprofiten de l’impuls que ens empeny a aplegar-nos. I la resposta que hi hem donat fins ara -el distanciament social- no només va en contra del nostre desig fonamental d’interactuar, sinó també de la manera com hem construït les ciutats i les places, els metros i els gratacels. Tots aquests espais estan dissenyats per ser ocupats i animats de manera col·lectiva. Per a molts sistemes urbans, la densitat és l’objectiu i no l’enemic, és una condició perquè funcionin satisfactòriament.

És cert que avui dia hi ha teleconferències i tot un ventall de xarxes socials i altres formes d’interacció digital a distància. Ja havíem iniciat la deriva cap a un cert distanciament social vivint cada cop més a través del mòbil, en comunitats virtuals i fent maratons de Netflix. La tecnologia que consumim actualment ens consumeix cada vegada més, per a bé i per a mal. Multiplica les nostres angoixes amb un accés il·limitat a informació i desinformació a parts iguals. Alhora, però, la tecnologia ens permet a alguns dur a terme certes activitats econòmiques i actuar a escala mundial d’una manera que hauria resultat inimaginable fa una o dues generacions.

Malgrat això, encara ens necessitem els uns als altres, i no només virtualment. El periodista Ezra Klein ha plantejat al portal d’informació en línia Vox la possibilitat que el distanciament social doni peu a una “recessió social”, una mena d’“esfondrament del contacte social que afectaria especialment les poblacions més vulnerables a l’aïllament i la soledat: les persones d’edat avançada i les persones amb discapacitats o amb patologies prèvies”.

Hi ha proves que apunten en aquesta direcció. Eric Klinenberg, sociòleg de la Universitat de Nova York, va escriure un llibre sobre una onada de calor que va patir Chicago el 1995 i que va causar la mort de 739 persones. Aquell episodi va resultar mortífer per als habitants de barris pobres i segregats de la ciutat, zones que oferien poc contacte social als veïns. En canvi, la taxa de mortalitat va ser considerablement menor entre els habitants d’edat avançada de Chicago residents en barris amb un nivell de renda semblant i alts índexs de delinqüència però que tenien accés al que Klinenberg anomena una “infraestructura social” sòlida: una xarxa de “voreres, comerços, equipaments públics i associacions veïnals que posen les persones en contacte amb els amics i els veïns”.

Ara són precisament aquestes formes d’interacció les que incrementen el risc. És un dels motius pels quals aquests últims dies els novaiorquesos adinerats que tenen segones residències al camp han abandonat la ciutat com si fossin personatges medievals del Decameró de Bocaccio que fugen de la pesta negra.

Al segle XX, milions de nord-americans que vivien a la ciutat s’han traslladat a urbanitzacions residencials. Les ciutats han enderrocat barris antics i els han substituït per grans projectes residencials al bell mig d’espais buits amb el pretext que els suburbis densament poblats s’havien convertit en plaques de laboratori per al cultiu de malalties. Però la població ha tornat a les ciutats, tot i que la tecnologia hagi engendrat una infinitat de noves maneres de connectar-se a distància. Les ciutats han esdevingut epicentres del nou capital i de la creativitat, perquè la proximitat propicia les casualitats afortunades i infon força, elements d’on sorgeixen noves idees i oportunitats.

Els economistes han parlat d’aquesta migració urbana en termes econòmics. Tot i això, el valor humà de compartir un mateix espai és incalculable. Després de l’11-S vaig visitar les galeries dedicades a l’art islàmic del Met de Nova York, on s’havia aplegat una multitud. Vaig demanar a alguns dels presents per què havien vingut al museu. Em van dir que volien recordar-se a si mateixos la vida, la bellesa i la tolerància i donar-se ànims els uns als altres.

Londres durant la guerra

Durant els bombardejos de Londres de la Segona Guerra Mundial, el ministeri de l’Interior britànic va ordenar el tancament de tots els teatres, sales de concerts, cinemes i altres llocs públics de reunió, deixant els londinencs sense cap altra alternativa que rumiar a casa el destí lúgubre que els esperava. L’excepció va ser la National Gallery. El seu director va convèncer les autoritats perquè li permetessin mantenir un quadre exposat i obert al públic (l’obra es canviava periòdicament per donar motius per tornar als visitants). La galeria també va organitzar un seguit de concerts de música clàssica al migdia.

Per bé que sortir al carrer implicava jugar-se la pell, els londinencs feien cues que travessaven Trafalgar Square des de la porta de la galeria amb l’esperança d’obtenir una entrada. Quan un projectil alemany es va estavellar contra la galeria abans d’un concert, el públic i els músics es van traslladar a l’altra banda de la plaça, a la South Africa House. Uns dies després, quan es va descobrir una bomba d’uns 450 kg que no havia esclatat entre la runa de l’exterior de la galeria, el concert es va traslladar a una sala allunyada i ningú no va parpellejar quan es va detonar l’artefacte durant un quartet de Beethoven. La guerra va fer trontollar la confiança de sobreviure a una greu amenaça mundial de les democràcies lliures i obertes. Els concerts, per modestos que fossin, donaven esperança als londinencs, recordant-los per què vivien allà plegats.

L’amenaça que afrontem ara representa un repte totalment diferent per a la solidaritat i la nostra manera de viure. No és ni una onada de calor ni uns bombardejos. No es pot mitigar acudint a concerts o a museus. L’aïllament és indispensable. Haurem de concebre una manera diferent de fer-hi front plegats.

