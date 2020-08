Steve Bannon, en llibertat després que el jutge accepti una fiança de 5 milions de dòlars

Steven Bannon, l'exassessor de Donald Turmp i considerat el gran artífex de l'arribada del magnat a la Casa Blanca, ha estat posat en llibertat després que un jutge de Manhattan hagi acceptat el pagament d'una fiança de cinc milions de dòlars. Bannon va ser detingut dijous per frau ja que suposadament va destinar per al seu ús personal part dels fons recaptats a través de la campanya We build the wall (Nosaltres construïm el mur), que es feia per internet i que com el seu nom indica tenia com a objectiu finançar la construcció d'un mur a la frontera entre els Estats Units i Mèxic.



Bannon, que s’ha declarat no culpable, ha sortit dels tribunals del districte sud de Nova York, a Manhattan, i ha estat rebut per un núvol de periodistes i de persones que cridaven: "On són els diners?" i "Com va el mur?". El jutge Stewart Aaron ha establert una fiança de 5 milions de dòlars, que haurà d'estar garantida pel pagament d'1,7 milions en efectiu o en propietats per part de l'afectat i altres avaladors. D'altra banda, el jutge també ha imposat restriccions de viatge, cosa que vol dir que Bannon no podrà traslladar-se a l'estranger, ni viatjar en avions privats o vaixells sense el permís del magistrat.

Bannon, la pròxima compareixença del qual davant el tribunal ha estat fixada per al 31 d'agost, haurà de suspendre també la recaptació de fons que havia iniciat amb tres socis més, Brian Kolfage, Andrew Badolato i Timothy Shea, que també han estat imputats i acusats de frau i blanqueig de diners.

L'exassessor de Trump va ser detingut dijous a Connecticut mentre estava en un iot del milionari xinès Guo Wengui. Segons els fiscals, Bannon i els altres tres acusats van orquestrar una trama per desviar els diners recaptats amb la campanya We build the wall, que va arribar a aconseguir més de 25 milions de dòlars. L’exassessor de Trump hauria destinat a despeses personals més d'un milió de dòlars d’aquests diners.



Bannon, que va deixar l'administració el 2017 i ha col·laborat amb formacions d'extrema dreta arreu del món, haurà de fer front a càrrecs per frau i per conspiració per blanquejar diners, cada un dels quals suposa penes màximes de 20 anys de presó. El president nord-americà, Donald Trump, va expressar dijous sorpresa amb el que ha passat i va assegurar no saber res sobre la polèmica campanya per finançar la construcció del mur.