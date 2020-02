El Sudan lliurarà al TPI l'expresident Omar al-Baixir

El nou govern del Sudan ha acceptat finalment lliurar al Tribunal Penal Internacional l'expresident Omar al-Baixir, sobre qui pesen dues ordres d'arrest internacional per genocidi, crims de guerra i de lesa humanitat. Es tracta d'una decisió sense precedents que posa fi a anys de peticions dels magistrats i que pot acabar amb el dictador responent a les acusacions de la Fiscalia.

Al-Baixir va ser derrocat l'abril del 2019 després de mesos de protestes populars que havien començat contra l'augment dels preus de les farines per fabricar pa i que van desconvocar en mostres en contra del règim, que durant tres dècades havia fet del Sudan un estat repressor i dictatorial. L'expresident va quedar detingut i recentment ha sigut jutjat i condemnat per corrupció a dos anys de reclusió per la justícia sudanesa. A més, la Fiscalia l'acusa de la mort de desenes de manifestants durant les protestes en contra del seu règim.

De moment, es desconeix quan se'l traslladarà fins a la Haia perquè comenci el procés judicial abans que s'assegui al banc dels acusats.

El 2009 el TPI va dictar una ordre d'arrest internacional contra Al-Baixir, que llavors governava impunement i còmodament, perquè respongui de les acusacions de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat a Darfur des del 2003. En aquesta regió de l'oest sudanès, l'exèrcit va massacrar els grups rebels independentistes i durant la guerra més de 300.000 persones van morir i tres milions més es van veure obligades a deixar enrere casa seva.

"No es pot fer justícia si abans no curem les ferides", ha afirmat un portaveu del govern de transició del Sudan per explicar la seva decisió de transferir Al-Baixir a la Haia.

Des del setembre al Sudan hi ha un govern de transició per preparar les eleccions democràtiques el 2022, fruit d'un pacte entre els militars i els grups opositors a Al-Baixir.