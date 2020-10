Suïssa no ingressarà a les UCI la gent gran si els hospitals es col·lapsen

La segona onada de la pandèmia, que ja és una realitat a Europa, ha afectat amb força Suïssa. El petit país, de vuit milions i mig d'habitants, ha vist com en els últims dies el nombre de contagis pujava fins a situar-se prop dels 500 positius per cada 100.000 habitants, unes xifres que dupliquen, per exemple, les d'Itàlia o Àustria. El nombre d'ingressats a les UCI també creix, de la mateixa manera que les morts.

Davant aquesta situació, les alarmes tornen a sonar amb força. I més després que el diari italià La Stampa hagi tret a la llum aquest diumenge l'existència d'un document intern elaborat per l'Acadèmia Suïssa de Ciències Mèdiques i la Societat de Cures Intensives que establiria un estricte protocol per triar els pacients que haurien d'entrar a les unitats de cures intensives en cas que els hospitals del país es col·lapsin degut a la pandèmia. Una decisió que ha generat polèmica al país.

Segons aquest document, que no s'ha fet públic, en cas que no hi haguessin llits suficients a les UCI, les persones més grans de 85 anys no hi serien admeses. Tampoc les persones més grans de 75 anys que presentessin malalties cròniques, sempre segons la informació de La Stampa, que també recullen agències de notícies com Reuters o Efe.

"Tindran prioritat els que tinguin més possibilitats de recuperar-se" es pot llegir a les pàgines del rotatiu italià. Aquesta mesura, però, no és nova. Durant la primera onada, als països europeus més afectats, alguns hospitals van haver de prioritzar els malalts amb més possibilitats de sobreviure degut a la saturació dels serveis o a la falta de recursos.

Tot i que de moment la situació està sota control als hospitals, el govern suís té por que si els casos segueixen augmentant exponenciament alguns hospitals puguin col·lapsar-se. Suïssa disposa en l'actualitat d'uns 22.301 llits d'UCI, dels quals 6.353 estan ara mateix lliures. A més, dels 586 pacients hospitalitzats per covid-19, 97 estan en vigilància intensiva i 29 estan intubats.