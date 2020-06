El Suprem dels EUA declara il·legal la suspensió del programa per als 'dreamers' per part de Trump

Tot i tenir la balança del Tribunal Suprem al seu favor, després d'haver-se garantit la majoria conservadora amb els seus dos nomenaments no exempts de polèmica, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut aquest dijous una clatellada totalment inesperada des de l'alt tribunal. En una sentència de 5-4, el Suprem ha declarat il·legal l'ordre executiva de Trump en què donava per acabat el programa de regularització dels anomenats dremers [somniadors], els joves immigrants que havien arribat al país quan eren nens.

El veredicte de l'alt tribunal protegeix finalment de la deportació prop de 700.000 d'aquests joves, que van quedar desprotegits l'any 2017 quan Trump va aprovar la suspensió del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) que havia impulsat el seu predecessor, Barack Obama, l'any 2012.

El jutge conservador John Roberts s'ha unit en aquest cas als quatre jutges liberals per votar en contra de Trump, en el que suposa tot un revés a un dels pilars de la política migratòria del president, que havia sigut una promesa al seu electorat, la d'aturar immediatament el programa DACA.

Però la sentència del Suprem considera que la decisió de suspendre aquest programa és "arbitrària i capriciosa" i que no compleix els requeriments legals d'oferir una "explicació raonada" per a la suspensió. El mateix Roberts escriu que les raons que va donar la Casa Blanca per acabar amb el DACA són insuficients.

Una decisió inesperada de l'alt tribunal, que dona la raó als tribunals inferiors que ja havien considerat il·legal l'ordre executiva de Trump. Ara, al voltant de 700.000 joves immigrants podran finalment, com a mínim, renovar el seu permís de treball al país.