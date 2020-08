Svetlana Tsikhanovskaia, la mare de família que ha posat rostre al canvi a Bielorússia

Quan Svetlana Tsikhanovskaia va decidir presentar-se a les eleccions de diumenge a Bielorússia per desafiar el president Aleksandr Lukaixenko, que ha governat el país amb mà de ferro durant 26 anys, les autoritats no se la van prendre gaire seriosament. Intèrpret i professora d'anglès de 37 anys, havia deixat la carrera per ocupar-se del seu fill, que és sord, i la seva filla. Tsikhanovskaia ha fet broma en més d'un míting que hauria preferit continuar cuinant a casa en lloc d'haver de substituir el seu marit, el bloguer Sergei Tsikhanovski, que va ser detingut abans de la campanya i no va poder presentar la seva candidatura. Però ha liderat el principal moviment de protesta contra el règim a Bielorússia, que aquest dimarts l'ha castigada amb l'exili.

Assegura que el seu objectiu és fer marxar Lukaixenko, alliberar els presos polítics i tornar-se'n a casa un cop s'hagin pogut celebrar eleccions amb garanties. Un programa senzill però contundent i, sobretot, que ha fet tornar l'esperança a centenars de milers de bielorussos. La participació massiva als mítings de campanya de Tsikhanovskaia no té precedents en un país on la vida política es debatia fins ara entre el terror i la desesperança. Tsikhanovskaia ha hagut de fugir de matinada a la veïna Lituània, i ha revelat en un vídeo que ho feia per la seguretat dels seus fills, als quals havia enviat a l'estranger feia setmanes: "No hi ha res més important a la vida que els fills", deia visiblement desencaixada. Dins del país, però, les protestes continuen, i la censura d'internet no ha pogut evitar imatges a les xarxes de treballadors protestant a les portes de les grans fàbriques estatals del país.

Però l'èxit de la candidata accidental, que va impugnar un recompte que li concedia el 10% dels sufragis, contra el gairebé 80% del vell mandatari i que ha desencadenat la principal onada de protestes a què s'ha enfrontat Lukaixenko, amb centenars de ferits i milers de detinguts, demostra que Bielorússia ha canviat. Encara que el règim de Minsk es continuï guiant pels vells mètodes estalinistes, com obligar l'opositora –que segons la premsa local va ser retinguda dilluns durant hores a l'oficina electoral on havia anat a registrar la impugnació del resultat– a gravar un missatge dictat en què demana a la gent que accepti la victòria del president i torni a casa.

Quan el seu marit va ser formalment apartat dels comicis, Tsikhanovskaia va posar-se al seu lloc i va aconseguir les 100.000 signatures requerides per presentar la seva candidatura. Tsikhanovski va ser alliberat breument i va fer campanya per ella fins que van tornar a empresonar-lo, acusat de violència contra la policia.

Professora d'anglès i mestressa de casa

La parella es va conèixer a la Gomel, la segona ciutat de Bielorússia. Junts van recórrer el país per gravar els vídeos que l'home va difondre a través del canal de YouTube que va obrir l'any passat. Mai ningú tan aliè al sistema polític havia aconseguit entrar en un procés electoral a Bielorússia i potser és això el que explica la confiança de la gent en la candidata. Però Tsikhanovskaia no ha estat sola: l'exbanquer Víkor Babariko i l'exdiplomàtic Valery Tsepkalo, a qui també van prohibir concórrer a les eleccions, es van posar al seu darrere.

Al principi de la campanya, Tsikhanovskaia apareixia com una persona insegura però honesta, cosa que li va valer moltes simpaties. A mesura que guanyava experiència se la veia més segura i, encara que admetia que no era experta en economia ni en política exterior, sempre es va mantenir ferma davant les desqualificacions de Lukaixenko: el dia que l'apparàtxik va dir que algú que no havia fet el servei militar era incapaç de ser cap d'estat, ella li va respondre que ser mare hauria de ser un requisit per ocupar el càrrec.

S'acabi com s'acabi el desafiament de Tsikhanovskaia, si una cosa demostra és que les coses a Bielorússia estan canviant.