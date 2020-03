Tancament parcial del metro de Londres davant d'una possible i imminent paralització total de la ciutat

La matinada d'aquest dijous, Transport for London ha anunciat el tancament parcial i indefinit de la xarxa de metro. Fins a 40 parades sense interconnexió entre línies seran clausurades en un nou esforç per aturar l'extensió de l'epidèmia, que a la capital britànica s'ha accelerat els darrers dies, i que "va tres setmanes més avançada" que a la resta del país, segons Patrick Vallance, director general de Salut del govern britànic.

Des de divendres a la nit el metro tampoc no oferirà el servei ininterromput d'algunes línies com fins ara, entre altres la Victoria i la Piccadilly, i la Waterloo i la City, dues de subsidiàries, seran tancades també indefinidament. La City travessa el cor del districte financer i, des d'aquest punt de vista, la decisió és molt rellevant. Tot i així, d'altres com la Central també hi porten.

L'alcalde de la ciutat, Sadiq Khan, ha exposat la situació en els següents termes: "La gent no hauria de viatjar, de cap manera, tret d'aquells que realment ho hagin de fer. Els londinencs haurien d'evitar la interacció social si no és absolutament necessari, i això vol dir que haurien d'evitar l'ús de la xarxa de transport". Les seves paraules han sonat molt més emfàtiques que les de Boris Johnson, encara que dimecres el primer ministre va assegurar que no descartava imposar restriccions legals ni al lliure moviment de la gent "ni a res".

Per la seva banda, els serveis d'autobús i Overground, el metro de superfície, també reduiran els serveis.

Tot i així, segons altres informacions publicades aquest matí en diferents mitjans britànics, el govern continua resistint-se a la idea d'encerclar Londres i prohibir als seus habitants sortir de la ciutat. Però tots els símptomes interns, especialment el tancament d'escoles a tot el país, i les notícies que se succeeixen arreu del món, han conduït a la percepció que el tancament de la ciutat és inevitable i imminent.

Aquest dijous el Parlament debatrà i aprovarà l'anomenada llei del coronavirus, que facilitarà al govern poders especials per prendre les mesures que consideri necessàries: entre altres, la suspensió de les operacions de ports i aeroports o l'expedició ràpida d'autorització a estudiants d'infermeria i personal sanitari per treballar. El Regne Unit començarà ara a trobar a faltar les més de 40.000 infermeres que des del Brexit han sortit del país i les 60.000 altres places restants que, arran de la crisi del 2008, no s'han cobert. El Regne Unit sembla haver perdut la calma.