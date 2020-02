Terratrèmol a Berlín per l'aliança de la CDU de Merkel amb l'extrema dreta

Tres mesos després de les eleccions a la regió de Turíngia, el Parlament del land ha escollit aquest dimecres per majoria simple un president liberal amb els vots dels ultradretans d'Alternativa per a Alemanya (AfD) i l'oficialista CDU. Es tracta d'una decisió sorpresa que ha fet trontollar Berlín perquè trenca la línia vermella que la direcció federal del partit de la cancellera Angela Merkel va establir fa mesos de no col·laborar ni amb l'extrema dreta ni tampoc amb L'Esquerra.

De fet, la líder de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (coneguda com a AKK), ha advertit que els conservadors de Turíngia han votat "contra les recomanacions, peticions i demandes del partit federal" i s'ha qüestionat si "unes noves eleccions no serien la sortida més neta" per a l'escenari creat en aquest land de l'est, una opció que la secció local del partit descarta d'entrada. Molt més expeditiu ha sigut el secretari general de la formació, Paul Ziemiak, que directament ha parlat d'un "dia negre" per a Turíngia i ha rebutjat escollir "un primer ministre amb vots de nazis com Björn Höcke", un dels dirigents més radicals de l'AfD.

Però liberals, conservadors i ultradretans han justificat l'aliança que situa el liberal Thomas Kemmerich a la presidència regional com una maniobra per evitar la repetició del govern ecosocialista i d'esquerres que en l'última legislatura ha encapçalat Bodo Ramelow, el primer president regional d'esquerres que ha tingut Alemanya. A l'octubre, L'Esquerra de Ramelow va guanyar els comicis amb els seus millors resultats, seguida de l'AfD, però davant de la desfeta dels socialistes li ha sigut impossible fer-se amb la presidència del land.

Si bé Ramelow s'esperava sortir escollit en tercera ronda en la votació al Parlament, quan només se'n necessita una de simple, els ultradretans de l'AfD han decidit donar els seus vots al candidat liberal en lloc de donar suport al seu propi candidat. Es dona la circumstància que Kemmerich és president quan el seu partit només ocupa cinc dels escons de la cambra i després d'haver aconseguit representació in extremis a l'haver superat per només 71 vots el llindar mínim del 5% requerit.

Encara és d'hora per valorar les conseqüències per al govern federal de Merkel, a falta de dos anys per als comicis generals, a què la cancellera ja ha anunciat que no es presentarà. Caldrà veure com governarà el nou president liberal a Turíngia, que ha assegurat que no té intencions de comptar amb els vots ultres, de la mateixa manera que el líder federal dels liberals, Christian Lindner, ha qualificat el suport de l'AfD de “tàctic” i ha negat una coalició amb la ultradreta. Ara Kemmerich pot fer coalició amb la CDU i sumar així un govern en minoria amb 5 i 21 diputats de 90, però per aconseguir majories necessitarà els vots de l'AfD, que té 22 diputats i Höcke al capdavant. A Turíngia l'AfD ha demostrat que no només s'ha establert en l'escenari polític alemany, sinó que és capaç de desestabilitzar-lo.