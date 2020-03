Tòquio i Hong Kong es preparen per a una segona onada d'infeccions de Covid-19

Tòquio afronta noves mesures d'aïllament per evitar una segona onada d'infeccions de Covid-19. El govern local ha demanat als residents de la capital japonesa que s'estiguin a casa durant el cap de setmana "costi el que costi" per evitar un "esclat" de noves infeccions. La governadora Yuriko Koike ha descrit la situació com a "greu", però no s'ha imposat el confinament. La capital nipona, que té 13 milions d'habitants i és una de les ciutats més densament poblades del món, va registrar dimecres 41 nous casos, més del doble que el dia anterior, que sumen un total de 212.

Aquest dijous el comitè d'experts ha alertat de l'accelerat creixement de les infeccions al Japó i s'ha obert el debat sobre si s'haurien d'adoptar les estrictes mesures de confinament que s'han imposat en altres països.

Koike ha demanat als veïns de la capital que treballin des de casa i que no vagin a bars ni restaurants. Totes les activitats massives s'han cancel·lat fins al 12 d'abirl.

La pandèmia ha deixat 1.271 infectats i 44 morts al Japó, sense comptar els 712 casos i 10 morts del creuer Diamond Princess, que va estar confinat al port de la ciutat de Yokohama al febrer. El govern ha demanat que se suspenguin els viatges no essencials.

A Hong Kong, on fins ara s'ha aconseguit prevenir l'epidèmia, també creix la preocupació, després que dijous s'hagin declarat 24 nous casos, tots ells de ciutadans de la regió autònoma que han tornat a casa. Només es permet l'entrada als residents de la ciutat i tothom que vingui de fora s'ha de posar 14 dies en quarantena, però les botigues, bars i restaurants continuen oberts. Un expert en malalties infeccioses de la Universitat de Hong Kong ha instat les autoritats a dictar el confinament "per evitar conseqüències greus". El govern està estudiant restringir el nombre de persones que poden reunir-se al carrer. Dimecres a la nit la cap de govern, Carrie Lam, va reconèixer que "el nombre de residents que tornaran a Hong Kong creixerà davant l'empitjorament de les condicions arreu i, per tant, els nous casos continuaran creixent", i també ha advertit que "és un moment crític per combatre l'epidèmia".