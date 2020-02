Torna a la Terra Christina Koch, la dona que ha passat més temps a l'espai

La Soyuz MS-13, una nau espacial tripulada russa, ha aterrat aquest dijous a les 10.12 del matí sobre l'estepa del Kazakhstan. A bord hi duia tres astronautes, entre ells la nord-americana Christina Koch, que s'ha convertit en la dona que ha passat més temps a l'espai. L'astronauta ha completat una missió de 328 dies a l'Estació Espacial Internacional que supera el rècord de Peggy Whitson, la veterana exploradora de la NASA, que n'havia passat 288.

Les càmeres de Rocosmos, l'agència espacial russa, han mostrat com la nau descendia en paracaigudes sobre la sorra d'un indret desert. Un cop a terra, els operaris russos han ajudat els tripulants, que han emergit d'un en un per l'escotilla superior de la petita càpsula: Koch ha sortit en segon lloc, precedida pel cosmonauta rus Alexandr Skvortsov i seguida de l'italià Luca Parmitano. La nord-americana ha somrigut i ha aixecat els polzes en actitud victoriosa mentre tres membres de Rocosmos li afluixaven les corretges del vestit espacial.

La llarga estada de Koch a l'espai no és l'únic rècord que aquesta enginyera de Carolina del Nord ha assolit durant la seva missió. El 18 d'octubre passat Koch va sortir fora de l'Estació Espacial Internacional amb la seva companya de la NASA Jessica Meir per reparar un control de bateries. Va ser la primera passejada espacial exclusivament femenina de la història. Fins llavors totes les astronautes havien sortit sempre en companyia d'algun home.

La passejada de Koch i Meir, però, no va estar exempta de polèmica i venia precedida d'expectació: l'astronauta ja havia de sortir al març amb una altra companya, Anne McClain, però un problema amb la talla dels vestits espacials –un dels dos era massa gran– va obligar la NASA a avortar la missió, cosa que va disparar el debat sobre la predisposició de l'agència espacial nord-americana a acceptar i facilitar la presència de dones en les seves missions. L'Estació Espacial Internacional, que aquest any celebra 20 anys acollint tripulants, ha estat escenari de 227 sortides a l'espai per fer feines de manteniment rutinàries, només 24 de les quals efectuades per dones.

A banda de fer història, la missió de Christina Koch aportarà noves dades a la NASA sobre els efectes que una llarga estada a l'espai pot tenir sobre un cos femení. L'agència nord-americana, que projecta el desenvolupament d'instal·lacions habitables a la superfície de la Lluna, ha estat recollint informació enfocada a mesurar-ne les possibilitats, i practicarà proves en Koch per extreure'n coneixement científic que contribueixi a aquest estudi. Fins ara els resultats principals procedien de l'estada de 340 dies a l'estació de l'astronauta home Scott Kelly, i havien posat de manifest certes afectacions genètiques i cognitives.