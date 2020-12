Tots els països de la UE començaran a vacunar contra el covid-19 a partir del 27 de desembre

Tots els països de la Unió Europea s'estan preparant per començar a vacunar contra el covid-19 a partir del 27 de desembre, segons ha confirmat aquest dijous la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "Els dies 27, 28 i 29 de desembre començarà la vacunació a tota la UE", ha piulat també en el seu compte de Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

En el mateix sentit s'ha expressat també aquest matí el ministre de Sanitat de la República Federal Alemanya, Jens Spahn, després de reunir-se amb la cancellera Angela Merkel i els responsables de BioNTech, el laboratori alemany fundat per immigrants turcs que ha desenvolupat la vacuna comercialitzada per la farmacèutica nord-americana Pfizer.

Es preveu que l'Agència Europea del Medicament (EMA, en les sigles en anglès) doni llum verda a la vacuna aquest dilluns, 21 de desembre, després que hagi avançat una setmana la reunió en què havia d'avaluar les condicions d'eficàcia i seguretat de la vacuna, prevista inicialment per al 29. "A Alemanya començarem, si l'aprovació arriba com està previst, el 27 de desembre. Els altres països també ho volen fer", ha dit el ministre. L'EMA va rebre fortes pressions de les autoritats comunitàries i d'estats com Alemanya i França perquè, en la mesura del possible, i sense comprometre'n la seguretat, es procedís a aprovar-la tan aviat com fos possible.

La pressió es va fer pràcticament insostenible després que el Regne Unit, que va utilitzar una regulació d'emergència pròpia de la UE per aprovar-la abans que l'EMA, comencés a vacunar el 8 de desembre, i sis dies després, el 14, els Estats Units obrissin la seva campanya a Nova York.

L'avançament de la decisió sobre Pfizer obre la porta a fer que l'EMA avanci també la reunió, prevista inicialment per al 12 de gener, en què avaluarà les condicions de seguretat i eficàcia de la vacuna de Moderna, que aquest dijous podria rebre la sanció definitiva per part del regulador dels Estats Units, la Food and Drug Administration.