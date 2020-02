Nascut a Arenys de Mar fa 25 anys, Gabriel Losada és un estudiant de màster que està confinat a la Universitat de Pequín a causa del brot de coronavirus. En conversa telefònica, explica a l'ARA quina està sent la seva experiència dins del campus de la universitat, que ha tancat les portes per evitar contagis.

Quina és la situació actual a la Universitat de Pequín?

Tots estem en quarantena autoinduïda. Els meus amics i jo passem la major part del temps a les nostres habitacions. Només sortim cinc minuts al dia per anar a comprar el dinar. Anem amb la mascareta, interactuem molt poc amb la gent i després tornem a l'habitació. Tot i així, no hi ha una prohibició expressa de sortir fora i si no sortíssim ens moriríem de gana, perquè a la residència no tenim cuina. Amb els meus amics parlem bastant pel mòbil però no ens ajuntem físicament, per si de cas.

¿Els menjadors del campus estan tancats?

Al campus hi ha molts menjadors, però ara mateix només n'hi ha tres d'oberts. Si menges al menjador has de fer servir els plats i els coberts que ells et donen. Estic segur que ho netegen i desinfecten tot bé, però hi ha gent que agafa el menjar i marxa. Suposo que no volen quedar-se ni tocar res. Jo menjo a la meva habitació, ho estic passant malament perquè m'hi passo el dia tancat.

Quants estudiants hi ha ara a la teva residència universitària?



Inicialment, durant les vacances, en quedàvem més de vint, però ara només hi som una dotzena. Molts van agafar els trastos a causa de l'epidèmia i van marxar als seus països d'origen.



Per què tu no ho vas fer?



Era una despesa que no volia fer i, a més, quan vaig tenir l'opció de marxar va ser en plena propagació del virus i els aeroports estaven col·lapsats. Això vol dir que hi havia molta gent concentrada a l'aeroport i, per tant, no hauria sigut gaire intel·ligent anar-hi.

Quines directrius has rebut de les autoritats?

Hi va haver dos dies en què la universitat ens va demanar que no sortíssim. També vam haver de donar les nostres dades a la gestió acadèmica, volien saber el nostre nom, procedència i sobretot si havíem estat a Wuhan. A part d'això, tenim protocols molt clars: evitar anar a llocs públics, no ajuntar-nos amb gaire gent, dur mascareta i rentar-nos sovint les mans.

Quines són les condicions d'higiene al campus?

La Universitat de Pequín és la millor del país, el nivell d'higiene és el millor possible, però tenim molt poc material sanitari. Tot i així, la nostra gestió acadèmica s'ha mobilitzat per subministrar-nos-en. Quan poden, ens fan arribar mascaretes. Jo el que he trobat a faltar ha sigut desinfectant, però n'he pogut trobar pel meu compte. Material d'aquest tothom en té una mica a la seva habitació, però quan s'acabi dependrem de la universitat, perquè les farmàcies estan tancades. Internet tampoc és una opció, perquè o tot està esgotat o els repartidors no treballen per vacances.

Creus que la mascareta et protegeix prou?



Les mascaretes tenen un ús molt específic, bastant reduït. De fet, el que ens espanta no és tant que algú t'estossegui a sobre, sinó arribar a l'habitació, treure't la mascareta, tocar qualsevol cosa, tenir-ho a les mans i després tocar-te la cara. Així és com pot produir-se el contagi.

¿Aleshores hi ha pànic?

Jo no diria que hi ha pànic, però crec que la gent es pregunta quant temps durarà això. A Occident ja no recordem el brot de la SARS, però els meus amics xinesos sí, i els paral·lelismes generen por.

¿Saps quan es reprendran les classes?



De moment no se sap. Els estudiants que són fora, desenes de milers de persones, no poden tornar als campus, se'ls ha dit que es quedin a casa i que ja se'ls avisarà amb antelació quan es reprenguin les classes. El mateix passa amb els que som a la residència.