Tres morts i 201 contagiats per la pneumònia de la ciutat xinesa de Wuhan

Tres víctimes mortals i 201 persones contagiades. Aquest és l'últim balanç que aquest dilluns deixava la nova pneumònia detectada al desembre a la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina i d'onze milions d'habitants, i que manté en alerta les autoritats sanitàries del país. Els primers casos es van localitzar arran del contacte amb un mercat amb animals vius i des de llavors s'ha aconseguit identificar el patogen com un nou coronavirus de la família del SARS (sigles en anglès de la síndrome aguda respiratòria greu).

La setmana passada es van notificar les dues primeres morts, dues persones d'entre 60 i 69 anys, i aquest dimarts s'ha afegit a la llista el tercer cadàver, una persona precisament de la ciutat de Wuhan. La xifra total de 201 contagiats significa un increment significatiu dels contagis confirmats durant el cap de setmana: són 136 nous casos positius, i la Comissió Municipal de Salut de Wuhan ja ha apuntat que 36 es troben en una situació greu o crítica. Pel que fa al perfil d'aquests nous contagiats, són 70 dones i 66 homes de diverses edats, entre 25 i 89 anys. Tots ells havien mostrat els símptomes descrits per a la pneumònia de Wuhan: febre alta i fatiga, tos seca i dificultats per respirar.

El neguit de la població xinesa ha crescut quan s'ha confirmat que el virus també ha arribat a la capital xinesa, Pequín, on hi ha dos casos que estan sent tractats al sud de la ciutat, i també s'ha detectat un cas a la localitat de Shenzhen, a tocar de la frontera amb Hong Kong. Són els tres primers casos que es registren en altres parts de la Xina, tot i que els tres infectats ja han explicat que havien visitat la ciutat de Wuhan fa poc. L'alerta internacional, especialment entre els països de la regió, també està activada. I és que la malaltia ha traspassat fronteres: fins al moment hi ha dos casos a Tailàndia, un al Japó i un a Corea del Sud.

De moment, l'OMS no creu que calgui l'aplicació de restriccions de viatge a Wuhan ni a la Xina, encara que ha proposat mesures de prevenció als hospitals de tot el món per aquest nou coronavirus.

Malgrat que la Xina assegura que és transparent amb la informació, alguns experts creuen que el nombre d’infectats és més alt. Alguns científics, com el britànic Neil Ferguson, parlen de gairebé 2.000 contagiats.