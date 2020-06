Vint soldats indis morts en el primer xoc fronterer amb la Xina en 45 anys

Almenys vint militars indis han mort en un enfrontament amb efectius xinesos en una zona disputada de la frontera. L'escaramussa, l'acció més cruenta en 45 anys entre l'Índia i la Xina, augmenta la tensió entre els dos països més poblats del món.

Les primeres informacions oficials indicaven que només tres soldats indis havien mort en un xoc amb pedres i pals de fusta en què van participar un nombre elevat de soldats dels dos bàndols, en un episodi que recorda els enfrontament que van esclatar el mes passat a la frontera, en diversos punts de l'Himàlaia, en què van resultar ferits greus diversos soldats dels dos bàndols. Aquest dimarts al vespre, però, fonts de l'exèrcit indi han precisat que la xifra de baixes ascendeix a vint, ja que molts dels militars que van resultar ferits durant l'enfrontament han acabat perdent la vida.

El ministeri d'Afers Exteriors indi ha acusat la Xina de trencar l'acord al qual havien arribat els dos països per respectar la línia de la frontera que separa l'Índia i la Xina enmig de l'Himàlaia. "S'ha produït un enfrontament violent com a resultat d'un intent de la part xinesa de canviar l' statu quo en aquesta zona", diu un comunicat difós pel govern indi.

A Pequín un portaveu del ministeri d'Afers Exteriors, Zhao Lijian, ha assegurat que les forces índies havien creuat la frontera il·legalment dues vegades i que havien atacat soldats xinesos. Amb tot, no ha parlat de cap baixa militar. Les cadenes de televisió índies, però, informen que diversos soldats xinesos també haurien estat assassinats, segons fonts governamentals d'alt nivell, però no hi ha confirmació oficial.

La violència és la continuació d'una disputa originada fa dècades entre l'Índia i la Xina sobre la localització precisa de la seva frontera enmig de l'Himàlaia, coneguda com la Línia de Control Actual. El 1962, els dos països es van enfrontar en aquest territori, on pràcticament només hi ha muntanyes i gel i on mantenen instal·lacions militars a gran alçada.

L'espurna que va encendre aquestes tensions semblava ser un camí que condueix a una remota base de la força aèria que l'exèrcit indi està construint a la vall de Galwan, a més de 4.000 metres. Analistes militars asseguren que el camí es troba plenament dins de territori indi, i acusen el país veí de boicotejar qualsevol millora a les seves posicions militars.

El mes passat tropes xineses es van enfrontar a soldats indis en diversos punts fronterers de l’Himàlaia. Des de llavors, els dos exèrcits han reforçat la seva presència a la zona.

Els contingents de soldats dels dos països que passen per aquestes bases de muntanya tenen ordres estrictes de no disparar-se els uns als altres, però això no els impedeix llençar roques ni barallar-se amb pals o directament a cops de puny.

Els analistes de política exterior asseguren que la fricció creixent a l’Himàlaia és producte de la intensificació dels esforços de la Xina en les seves reivindicacions territorials a tot l'Àsia. En les últimes setmanes, l'exèrcit xinès ha enfonsat un vaixell de pesca vietnamita al mar de la Xina del Sud, ha atacat una plataforma petroliera de Malàisia, ha amenaçat Taiwan i ha reforçat la seva posició a la regió semiautònoma de Hong Kong.

