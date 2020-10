Trump o Biden? Aquesta és la gran qüestió

BRAD PRATT

“Voto Biden perquè les coses es calmin”

Em dic Brad Pratt, tinc 40 anys, visc a Winchester, a l’estat de Virgínia, estic casat i soc pare de tres fills. Treballo com a professor en un institut. El 3 de novembre votaré Joe Biden. No era el meu favorit a les primàries demòcrates, preferia Elizabeth Warren, però crec que Biden pot ser una força estabilitzadora, capaç de calmar una mica les coses. Això sí, no crec que l’exvicepresident pugui resoldre alguns dels temes que més em preocupen, com la influència dels diners en la política o la limitació de mandats per als càrrecs públics. Ell només vol tornar a com eren les coses fa quatre anys i jo llavors tampoc no estava content. Però l’alternativa és Donald Trump, un president autoritari.

Trump prospera en la ignorància, és un manipulador. És com un líder religiós que, digui el que digui, els seus seguidors s’ho creuran. Això sí, de portes endins et reconeixerà que Déu no existeix. Per als seus seguidors, una presidència de Biden seria obrir les portes al socialisme. Al seu cap, qualsevol demòcrata corre el risc de convertir-se en Alexandria Ocasio-Cortez. Jo no tinc problemes amb el que diu ella, però els seguidors del president sembla que vegin venir el fantasma de Lenin. El que em preocupa és la reacció de la gent si guanya Trump. Els pròxims quatre anys serien completament impredictibles. Podria corrompre el sistema democràtic. Tot i que digui que fa broma, ha parlat obertament de ser president més de dos mandats.

LEE JONES

“No m’agrada la personalitat de Trump, m’agraden les seves polítiques”

Em dic Lee Jones, tinc 68 anys i visc a Bluemont, a l’estat de Virgínia. Estic casat, tinc un fill i actualment estic jubilat. Em considero un independent que tendeix a votar republicà. El 3 de novembre, igual que fa quatre anys, votaré Donald Trump. El president ha fet una bona feina amb l’economia, la indústria ha prosperat. També amb els tractats comercials, especialment en els casos del nou NAFTA amb Mèxic i el Canadà i dels acords amb la Xina. Finalment, amb la immigració: no estic ni en contra ni a favor del mur, el que vull és que la frontera sigui segura, amb independència de quina sigui la millor manera d’aconseguir-ho. Estic a favor de la immigració a través d’un procés legal, no com a Califòrnia, que són grans defensors que la frontera estigui oberta.

No votaria per Joe Biden perquè és massa progressista, ho ha sigut durant 47 anys. Obriria les fronteres, protegiria les ciutats santuari [les que no col·laboren amb els agents d’immigració] i seria més tou que Trump a l’hora de negociar tractats comercials. Però crec que té moltes possibilitats de guanyar. A molta gent no li agrada la personalitat de Trump. A mi no m’agrada, però el que m’agrada són les seves polítiques. Ell no és un republicà de pura sang, és més un tipus independent que va a la seva. El que no descarto és que pugui haver-hi algun tipus de disturbi després de les eleccions. Espero que no afectin les borses!

NICOLA S.

“Com a dona i filla d’immigrants, Biden és el millor candidat per als meus drets”

Em dic Nicola S., tinc 29 anys, he nascut i crescut a la ciutat de Nova York i treballo en una empresa de relacions laborals. El meu estat típicament vota pels demòcrates, però crec que les llargues cues per votar per avançat d’aquests dies són una clara declaració contra la situació actual del nostre país. Volem expressar la nostra opinió. Ara mateix estic esperant per votar davant d’un escola del barri de l’Upper West Side. No votaré Donald Trump, ell només ens divideix: molta gent ja no mira la nostra diversitat com una fortalesa del país. Crec que Joe Biden ens pot tornar a unir.

Com a dona i filla d’immigrants (neta d’italians i filla d’una porto-riquenya), Biden és el millor candidat per als meus drets. En les primàries no vaig votar per ell però sempre vaig pensar que era el candidat més fort per guanyar Trump. Nova York és una bombolla progressista i crec que alguns candidats més a l’esquerra del Partit Demòcrata no haurien sigut populars en altres parts del país. De fet, hauria votat per Biden encara que no hagués escollit una dona com la seva companya de ticket electoral. Però, evidentment, estic contenta que triés una dona i una negra. Vaig votar per Hillary Clinton i espero que algun dia pugui veure una dona presidenta.

DAVID MITCHKO

“Aquest ara és el país de Trump, un líder que diu el que pensa i no està comprat per ningú”

Em dic Dave Mitchko i visc a Olyphant, al nord-est de Pennsilvània. Estic jubilat i tinc dos fills, una noia de 19 que vota per primer cop i un noi de 16. Porto més de 23.000 cartells en suport de Donald Trump repartits a través d’internet, ajudant a la campanya. Veig molt entusiasme aquí per ell, som un estat blau, però crec que Trump guanyarà de nou. Jo havia sigut demòcrata tota la vida, però vaig votar Trump fa quatre anys i tornaré a fer-ho ara. El 2017 em vaig donar de baixa del Partit Demòcrata i em vaig registrar republicà. Crec que ara aquest és el país de Trump. És el líder que necessitem, algú que diu el que pensa, encara que de vegades no agradi, i que treballa per la gent, no està comprat per ningú. En canvi, Joe Biden no està capacitat per ser president, si no pot sortir ni de casa. Té 78 anys i si guanya les eleccions no crec que arribi a exercir, el partit està esperant que guanyi per reemplaçar-lo. Té demència senil. Només l’han escollit perquè és de Pennsilvània i necessiten guanyar aquí, però no ha fet mai res per nosaltres en 50 anys que porta en política. A més, no estic d’acord amb els demòcrates en moltes coses, tampoc en el tema de les armes. Aquí tothom en té, molts tenim el fusell AR-15, si vols t’ensenyo el meu.

JUSTIN TAYLOR

“Com a alcalde demòcrata de Carbondale, voto Trump perquè és el millor per a l’economia i perquè no m’agrada el gir radical al meu partit”

Em dic Justin Taylor i soc l’alcalde de Carbondale [una població de 8.500 habitants al nord de Pennsilvània] des que tenia 25 anys, ara en fa 17. Vaig ser l’alcalde més jove de l’estat un temps. Sobre el paper encara soc del Partit Demòcrata, ho he sigut tota la vida, des que el meu pare em deia que els demòcrates eren el partit dels treballadors. Però en els últims anys he notat que el partit ha virat cap a l’esquerra radical, que és molt agressiu en la forma amb què intenten imposar les seves opinions. No he begut cap poció màgica que m’ha fet republicà de la nit al dia, hi ha moltes coses que pensen amb les quals no estic d’acord 100% però ja no soc un demòcrata. No estic d’acord amb com veuen ara qüestions com l’avortament o les armes. Encara no he sortit del partit, però probablement el més lògic serà fer-me independent. Vaig votar per Trump fa quatre anys i aquest any tornaré a votar-lo, basat en el que veig a l’economia: és el millor per al país. He vist gent en aquests últims anys trobar feina per primer cop. L’economia canviaria molt si els demòcrates guanyen. El partit s’ha adonat que la majoria de nord-americans no volen l’esquerra radical i han buscat un candidat moderat, però Joe Biden porta 50 anys en política duent a terme polítiques que han fet molt de mal en aquesta zona de Pennsilvània, que diu que és la seva llar d’infància. El pla energètic que proposa seria devastador per a nosaltres.