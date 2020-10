Trump rebutja que el segon debat electoral amb Biden sigui virtual

Menys de cinc minuts després que la comissió que regula els debats dels candidats a les presidencials dels Estats Units indiqués aquest dijous al matí que el segon debat, previst per al 15 d'octubre, seria virtual, amb localitzacions diferents per als dos candidats, el president, Donald Trump, ha assegurat que amb aquest tipus de format no hi participarà.

En una entrevista a Fox News, la primera que concedeix des que va ser diagnosticat de coronavirus la setmana passada, Trump ha dit: "La comissió ha canviat l'estil del debat i això no és acceptable per a nosaltres. El vaig vèncer [a Joe Biden] en el primer debat, el vaig vèncer fàcilment". I ha afegit que esperava "guanyar-lo també en el segon debat". Però, tot seguit, ha llançat la bomba electoral del dia: "No faré un debat virtual. No perdré el temps en un debat virtual davant d'un ordinador". Trump ha qualificat la proposta de "ridícula", una maniobra perquè "estan intentant protegir Biden". El que és cert, però, és que, tot i la seva experiència televisiva, Trump es podria trobar molt més incòmode discutint amb una pantalla de televisió que no pas amb Biden al davant.

L'anunci de la comissió ha tingut lloc sis dies després que es conegués el positiu de Trump i la seva dona, Melania, així com d'altres membres del seu equip de col·laboradors més immediats, i només tres després des que el president va sortir de l’hospital, on va ser tractat, aparentment amb èxit, gràcies a un mètode experimental.

Inicialment, el debat s'havia de celebrar a Miami, Florida, un dels estats clau de la cursa electoral, i amb una audiència presencial que havia de formular preguntes en directe als presidenciables. La comissió ha justificat la decisió "per protegir la salut i seguretat de tots els implicats".

L'equip de Joe Biden sembla haver acceptat el canvi de les condicions. La directora adjunta de la campanya demòcrata, Kate Bedingfield, ha dit: "El vicepresident Biden espera adreçar-se directament al poble nord-americà i explicar el seu pla per tornar a unir el país i reconstruir-lo després del fracassat lideratge de Donald Trump per combatre la pandèmia, que ha convertit la pròspera economia que va heretar en la pitjor recessió des de la Gran Depressió".

Per la seva banda, els republicans han emès un comunicat en què carreguen no només contra Biden, sinó també contra el moderador del primer debat, el veterà periodista de Fox News Chris Wallace, i contra els membres de la comissió. "El president Trump va guanyar el primer debat malgrat [que hi havia] un moderador terrible i esbiaixat, i tothom ho sap. És patètic que els monstres pantanosos de la comissió de debats presidencials ara es precipitin en defensa de Joe Biden i cancel·lin unilateralment un debat presencial"

La seguretat dels assistents es garantirà, d'acord amb l'equip del president, perquè Trump oferirà els pròxims dies proves fefaents que ha superat el coronavirus. Amb la proposta d'un debat virtual per garantir la seguretat dels implicats, la comissió transmet "una trista excusa per rescatar Joe Biden", diuen. A hores d'ara, doncs, quan tampoc no hi ha encara la constància que Trump s'hagi restablert totalment i hagi superat la infecció, la celebració del segon debat és del tot incerta.