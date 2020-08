Trump carrega contra la NBA després del boicot: "S'ha convertit en una organització política i això no és bo"

La resposta gairebé unànime del món esportiu professional dels Estats Units, impulsada pels jugadors de la NBA, d'aturar-se com a mostra de rebuig a l'incident de diumenge passat en el qual Jacob Blake va rebre set trets a l'esquena per part d'un policia, no ha agradat al president dels EUA, Donald Trump. El mandatari ha carregat contra la NBA, que ha dit que s'ha convertit en "una organització política" i això "no és bo".

"No crec que sigui bo per a l'esport ni per al país", ha dit Trump. El president nord-americà, que ha criticat el comportament dels jugadors per agenollar-se mentre senten l'himne dels Estats Units, creu que la NBA ha oblidat les seves arrels.

Tot i això, el president dels EUA ha dit que no en sap gaire res sobre el boicot dels jugadors de la NBA per protestar contra el racisme. "No sé per què protesten. Sí que sé que els seus índexs [d'audiència] han sigut molt dolents perquè crec que molta gent està una mica cansada de la NBA", ha comentat Trump.

S'espera que la competició de la NBA es reprengui a partir d'aquest divendres per complir amb els compromisos adquirits amb les cadenes de televisió, que no pagaran els drets si la temporada es cancel·la.