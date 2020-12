Trump demana que el Suprem “salvi el país” i el proclami guanyador de les eleccions

El primer míting de Donald Trump després de la seva derrota electoral tenia com a objectiu donar suport a l’elecció el pròxim 5 de gener dels dos senadors republicans de Geòrgia dels quals depèn la majoria conservadora al Senat, però ni el president ni els seus seguidors semblaven tenir molt d'interès en Kelly Loeffler i David Purdue, els candidats. Trump ha utilitzat la seva hora i mitja llarga d'intervenció per reiterar l’inexistent frau electoral amb què explica la seva derrota enfront de Joe Biden. Convençuts pel president, milers de fans han corejat en diverses ocasions: "Atureu el robatori".

Els dos senadors han pujat a l'escenari més d'una hora després que el president comencés la seva llarguíssima lletania de falsedats, trufada d'alguns lapsus en els quals ha semblat reconèixer que no serà a la Casa Blanca a partir del pròxim 20 de gener. Amb el públic cridant enfervorit: "Lluiteu per Trump", Loeffler, nerviosa, ha cedit el micròfon a Purdue, que ha promès que treballarà per un "tracte just" de Geòrgia cap al president sortint. Difícil saber a què es referia, després que els vots s'hagin comptat fins a tres vegades en aquest estat. Tots i cadascun dels recomptes han donat com a vencedor Joe Biden.

Falten 45 dies per la presa de possessió del demòcrata, però Donald Trump no dona mostres d'admetre la derrota i insisteix a tractar d'explorar les últimes opcions per donar un cop d'Estat i revertir el resultat de les eleccions. La via judicial fracassa dia a dia, però el mandatari aspira que alguns congressos estatals i el Tribunal Suprem li donin el que els electors li han negat. "Només necessitem algú amb coratge", ha afirmat. "Esperem que els legisladors i el Tribunal Suprem dels Estats Units facin un pas endavant i salvin el nostre país", ha pregat amb la ment posada en el proper 14 de desembre. Aquest dia els congressos estatals es reuneixen per efectuar el que històricament ha estat un protocol electoral més en el camí cap a la presa de possessió del guanyador a les urnes: el vot dels 538 delegats del Col·legi Electoral.

Hores abans de viatjar cap a Geòrgia, Donald Trump va trucar per telèfon Brian Kemp, el governador republicà d'aquest estat del sud del país. L'objectiu, segons el diari Washington Post, era que Kemp convoqués una sessió especial del Parlament estatal per triar votants del Col·legi Electoral que ignorin el resultat de les eleccions i votin per Trump. Kemp s'hauria negat, el que explicaria els atacs del president contra el governador durant el míting. Trump ha assegurat que “si perdés”, reconeixeria la seva derrota i se n'aniria a viure a Florida, on té la seva mansió a Mar-a-Lago. "Però mai pots acceptar quan et roben", ha conclòs entre el clam dels seus fanàtics.