Merkel, en desacord pel veto de Twitter i Facebook a Trump

La cancellera alemanya Angela Merkel ha criticat amb duresa la decisió de Twitter de vetar les piulades del president nord-americà, Donald Trump, qualificant-la d’un "incompliment del dret fonamental a la llibertat d'expressió". Twitter i també Facebook i altres xarxes socials van suspendre els comptes de Trump la setmana passada després dels disturbis al Capitoli. L’excusa eren les violacions "reiterades i greus" de les seves polítiques. Tot i així, el compte oficial del president dels Estats Units, @ POTUS, mai no ha estat censurat. Trump, però, ha preferit incendiar les xarxes des del seu personal.

A través del seu portaveu, Steffen Seibert, Merkel ha aconsellat que el govern dels Estats Units segueixi el model alemany i que adopti lleis que restringeixin la incitació a la violència des de les plataformes d’internet, en lloc de deixar-ho en mans de les mateixes xarxes privades, com Twitter o Facebook. Seibert es va referir a una llei alemanya sobre discursos d'odi en línia que va entrar en vigor el 2018, i va situar el país al capdavant dels esforços mundials per controlar internet.

Amb tot, Seibert ha assegurat que, tot i oposar-se a prohibicions directes, Merkel no té cap objecció al fet que Twitter o Facebook advertissin els usuaris que alguns continguts, per exemple, algunes piulades del president nord-americà al·legant frau electoral, eren enganyosos.

La intervenció pública del representant de la cancellera en aquesta qüestió posa de manifest les diferències entre els EUA i Europa sobre com regular l’ús de les xarxes socials. La Unió Europea vol atorgar més competències als diferents òrgans reguladors per obligar xarxes com Facebook o Twitter a eliminar contingut il·legal.

Als Estats Units, els gegants tecnològics tradicionalment s’han ocupat ells mateixos de supervisar els seus propis continguts. Tot i així, diversos membres del Congrés treballen en projectes de llei que limitaran la protecció legal que tenen les xarxes davant de possibles demandes pel que hi publiquin tercers.

Multes duríssimes

Steffen Seibert ha dit aquest dilluns que la llibertat d'expressió és un "dret fonamental de vital importància" que es pot restringir, "però només d'acord amb les lleis i en un marc definit pel legislador, no pas per la decisió de la direcció de plataformes multimèdia”. Per aquest motiu, ha assegurat que Merkel considera "problemàtic" que els comptes de Trump s'hagin suspès indefinidament.

La llei alemanya de control de contingut de les xarxes requereix que eliminin el material potencialment il·legal en un termini de 24 hores després de la notificació de les autoritats o bé s’arrisquen a la imposició de multes de fins a 50 milions d’euros. L’alemanya es considera una de les restriccions més fortes del contingut en línia del món occidental. Tot i que la justificació és, sens dubte, barrar el pas a la propaganda nazi, també ha sigut prou criticada.

En el mateix sentit que Merkel s’ha pronunciat el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire. Le Maire ha dit aquest dilluns a France Inter que estava "atònit" per la mesura de Twitter i Facebook. “La regulació digital no l’ha de fer la mateixa oligarquia digital. La regulació de l’àmbit digital és cosa del poble sobirà, dels governs i del poder judicial".

La prohibició també ha estat atacada per Alexei Navalni, el destacat blogger i dissident rus, que l’ha titllat "d'un acte de censura inacceptable".