Trump té un compte bancari a la Xina, on ha pagat més impostos que als Estats Units

El president nord-americà Donald Trump té un compte bancari a la Xina, on durant anys ha intentat aconseguir llicències per als seus negocis, malgrat la guerra comercial i la seva retòrica de confrontació amb Pequín. Una nova bomba a menys de dues setmanes de les eleccions a la Casa Blanca.

Segons publica The New York Times a partir de la documentació de les declaracions de la renda del president, que ell no ha volgut fer públiques, l'empresa Trump International Hotels Management tenia un compte bancari obert a la Xina. Aquesta empresa va pagar 188.561 dòlars (gairebé 160.000 euros) en impostos a la Xina, entre els anys 2013 i 2015, abans d'arribar a la presidència dels Estats Units. El mateix diari havia destapat que els anys 2016 i 2017 el magnat va pagar 750 dòlars en impostos als Estats Units.

La documentació fiscal també prova, segons el rotatiu, que Trump va invertir almenys 192.000 dòlars en cinc empreses encarregades de signar acords al mercat xinès. Per aquestes companyies va declarar a la hisenda nord-americana 97.400 dòlars en despeses de negoci, que inclouen pagaments fets el 2018, quan Trump ja era president dels Estats Units.

La confrontació amb la Xina és un dels pilars en què Trump ha basat la campanya electoral per guanyar la reelecció el 4 de novembre. La guerra comercial –amb què promet als treballadors nord-americans que han patit la globalització que tornarà a "fer gran Amèrica"–, la Covid-19 –al qual es refereix insistentment com "el virus xinès"– i les seves crítiques per les violacions dels drets humans a Hong Kong han portat les relacions entre Washington i Pequín al pitjor moment en dècades. Trump també ha fet de la Xina un dels seus principals arguments contra el seu rival demòcrata, Joe Biden, a qui acusa ser "feble" davant de Pequín i de "vendre-li el país".

Trump va fracassar en un projecte de construir una torre d'oficines a Guangzhou, al sud de la Xina. Segons va informar l'agència AFP el 2016, el Trump Hotel Collection havia negociat amb una companyia d'electricitat un projecte de desenvolupament a Pequín per valor de 150 milions de dòlars en quinze anys. El projecte es va aturar quan el govern xinès va començar la seva purga anticorrupció, que va esquitxar l'empresa elèctrica.

Alan Garten, advocat de la Trump Organization, ha respost al New York Times que la firma havia obert un compte en un banc xinès amb oficines als Estats Units "per tal de pagar impostos locals", i assegura que "no es va arribar mai a materialitzar cap acord, transaccions ni altres activitats de negoci i que, des del 2015, l'oficina ha estat inactiva".