Trump declara que abandonarà la Casa Blanca si el col·legi electoral escull Biden

El president nord-americà Donald Trump va admetre ahir per primer cop la victòria de Joe Biden, en assegurar que abandonarà la Casa Blanca si el Col·legi Electoral format pels delegats de tots els estats escull el demòcrata Joe Biden. És el més proper a la concessió de la victòria que ha pronunciat Trump des que fa 23 dies Biden va guanyar les eleccions presidencials tant en el vot popular (amb una diferència de sis milions de vots per davant de Trump) com en el col·legi (306 vots delegats contra 232 del republicà).

L'anunci del president, que posa fi a les especulacions sobre si s'atrinxeraria a la Casa Blanca amb un arsenal d'accions legals per bloquejar el relleu, ha estat a la Casa Blanca, després de dirigir-se a les tropes nord-americanes destinades arreu del món amb motiu del Dia d'Acció de Gràcies. L'encara president, però, ha continuat insistint, sense aportar proves, que la victòria de Biden "és un frau". Tampoc ha respost a les preguntes dels periodistes sobre si pensa assistir a la cerimònia d'investidura.