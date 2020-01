Trump amenaça amb atacar "amb molta força" 52 objectius iranians si Teheran respon

Donald Trump ha afegit més llenya al foc. En un tuit incendiari, el president dels Estats Units ha advertit que el seu govern ja té identificats 52 objectius de l'Iran per respondre "molt ràpidament" i "molt fortament" a les suposades represàlies que Teheran ha promès que llançarà arran de l'assassinat del poderós general Qassem Soleimani amb drons nord-americans.

"Que això serveixi d'avís: si l'Iran ataca qualsevol nord-americà o actiu nord-americà, tenim identificats 52 llocs iranians, alguns dels quals de molt alt nivell i molt importants per a l'Iran i la seva cultura. I aquests objectius, i també l'Iran, seran colpejats ràidament i amb força", diu el missatge del mandatari.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!