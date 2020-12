Trump amenaça de vetar el rescat per la pandèmia aprovat pel Congrés

Falten només 28 dies per a la presa de possessió de Joe Biden però Donald Trump promet fer-los molt llargs. Aquesta matinada ha llançat una bomba sobre Washington. El president ha penjat un vídeo a les xarxes socials en què amenaça de no signar el paquet d'ajudes per combatre la crisi econòmica causada per la pandèmia. Aprovat pel Congrés la matinada de dimarts, després de llargs mesos de negociacions, el projecte de llei preveu una despesa de 900.000 milions de dòlars en ajudes per als aturats i petites empreses o per finançar la distribució de les vacunes, entre d’altres conceptes. La seva suspensió amenaçaria de deixar milions de nord-americans al carrer i sense recursos, a més de poder provocar un tancament de l’administració, conegut aquí com un “shutdown”.

Al vídeo, gravat a la Casa Blanca, Trump qualifica de "vergonya" el paquet aprovat per una àmplia majoria de congressistes a les dues cambres i sol·licita que s'incrementi de 600 a 2.000 dòlars la quantia dels xecs que està previst enviar als ciutadans amb ingressos inferiors a 75.000 dòlars. La presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, ha recollit el guant immediatament i s'ha mostrat disposada a esmenar la llei per incrementar la partida, tal com volia el seu partit (i en contra del que defensen els republicans al Congrés).

Però la possibilitat d'esmenar la llei sembla remota. Donald Trump no aclareix si vetarà la llei, però la seva oposició podria ser revertida pel Congrés si es mantenen els vots amb què es va aprovar. El mandatari podria buscar igualment aprofitar el final de la legislatura al Capitoli per deixar-la morir. Sigui quin sigui el seu objectiu, el president posa el seu partit en una situació complicada i tira per terra les negociacions mantingudes pel seu secretari del Tresor, Steven Mnuchin, que ha defensat la posició de la Casa Blanca durant les converses i ha promogut la idea dels 600 dòlars de subsidi per ciutadà.

Minuts abans de penjar el vídeo, el president ha anunciat el perdó i commutació de penes per a una vintena de condemnats. Entre ells, dos dels sentenciats arran de la investigació del “Rusiagate", tres ex-congressistes republicans condemnats per corrupció i quatre mercenaris de Blackwater vinculats a assassinats a l'Iraq el 2007. Un d'ells, Nicholas Slatten, compleix cadena perpètua pel seu paper en un tiroteig que va causar la mort a més d'una desena de civils iraquians desarmats.