Trump anuncia un suposat medicament contra el coronavirus

Durant uns dies va semblar perdut, sobrepassat per la crisi que s'acostava, i va delegar la comunicació de la resposta de la Casa Blanca en el seu vicepresident, Mike Pence. Un cop superat l'ensurt, Donald Trump s'ha posat al comandament. I aquesta no és necessàriament una bona notícia per a la primera potència mundial en temps de la pitjor crisi que es recorda en dècades.

Si mesurar les paraules és una virtut en un moment tan delicat, Trump no és precisament la persona indicada per dirigir-se a la població. Aquest dijous, en una roda de premsa que s'ha allargat una hora i quart, el president ha anunciat que un medicament que s'utilitza per combatre la malària, la cloroquina, estarà a disposició de la població de manera "gairebé immediata". Qüestió de dies, "sinó menys", ha afegit. Tot això després d'assegurar, de manera equivocada, que la FDA, l'agència federal que regula els medicaments, l'ha aprovat per tractar pacients de coronavirus i que pot ser "un punt d'inflexió".

L'argument que ha donat Trump és que "si les coses no van segons el que s'ha planejat [o sigui, si el fàrmac no resulta eficaç], no matarà ningú". Però Stephan Hahn, el comissionat de la FDA –que ha reconegut que el president els ha pressionat per accelerar els temps requerits per a l'aprovació de medicaments–, ha aclarit que el fàrmac esmentat per Trump ha de passar primer els assajos clínics preceptius.

"Necessitem assegurar-nos que, amb aquests nous tractaments, oferirem el medicament adequat al pacient adequat", ha assenyalat Hahn. Altrament, ha advertit, "pot fer més mal que bé". El president, per la seva banda, ha insistit que faran que "aquest medicament estigui disponible mitjançant prescripció". Trump defensa que "molts més nord-americans puguin tenir accés a diferents medicaments que han mostrat ser molt prometedors".

Fabricació de material essencial

L'anunci ha arribat el dia després que el president signés la Llei de Producció de Defensa, la qual li permet obligar a determinades indústries a fabricar material essencial per a la seguretat nacional. Ignorant les peticions del Congrés perquè l'activi immediatament, davant l'escassetat d'equipament mèdic essencial per afrontar la crisi, Trump s'ha limitat a assegurar que la utilitzarà si els "cal desesperadament alguna cosa". Segons avancen diversos mitjans nord-americans, el departament d'Estat es disposa aquest dijous a la nit a elevar l'alerta de viatge a nivell 4, el més elevat, reservat normalment a països en guerra.