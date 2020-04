Trump augmentarà els tests per intentar tapar el ‘moment Lysol’

“Podria equivocar-me, però, d’alguna manera, el moment Lysol sento que podria ser un punt d’inflexió psicològic, el moment en què fins i tot molts dels retrògrads pro-Trump han vist la seva ineptitud essencial”. El tuit el feia aquest cap de setmana el Nobel d’economia i columnista del New York Times Paul Krugman. Amb el moment Lysol es referia al comentari amb què Donald Trump recomanava provar d’injectar desinfectant als pacients de covid-19, unes paraules que van forçar fins i tot una declaració pública dels productors de desinfectants (com Lysol) per demanar a la població que sota cap concepte begui o s’injecti el seu producte. L’enèsima pixada fora de test del president dels Estats Units pot ser, realment, la definitiva, a jutjar pel nerviosisme que sembla haver generat dins de la mateixa Casa Blanca.

La roda de premsa de l’endemà, divendres, es va fer sense acceptar cap pregunta, i dissabte i diumenge tampoc no hi va haver cap compareixença, tot i que altres diumenges sí que n’hi havia hagut. El mateix Trump va intentar fer creure que només estava sent “sarcàstic” quan va fer aquells comentaris, i la coordinadora de la resposta al coronavirus del govern, Deborah Birx, va concedir diverses entrevistes durant el cap de setmana per tractar de defensar el president, a costa de posar en risc la seva reputació professional. Ahir la Casa Blanca va anunciar primer que cancel·lava la roda de premsa diària sobre coronavirus, però va rectificar poc després i va tornar-la a programar.

La trobada diària de premsa que des de l’inici de la pandèmia ha permès a Trump fer mítings de prop de dues hores cada dia en horari de màxima audiència començava a passar-li factura abans i tot del moment Lysol : la setmana passada el seu suport ja havia baixat en les enquestes al 43%. Ara ni tan sols els esforços de Birx, que va evitar criticar el president i els seus comentaris de totes les maneres possibles, semblen poder contenir la caiguda.

L’estratègia d’ahir va ser intentar centrar la roda de premsa sobre el covid-19 en la qüestió dels tests, element que domina la batalla política entre el govern federal de Trump i els governadors, que gestionen la pandèmia als seus estats. Trump tenia previst presentar un pla per incrementar el nombre de tests i cobrir almenys un 2% de la població de cada estat. L’objectiu és abastar sobretot les poblacions vulnerables -gent gran i minories com l’afroamericana, que estan resultant molt afectades- i rebatre així les crítiques que diuen que el brot als Estats Units es va descontrolar per la falta de tests al començament per diagnosticar els casos i perseguir tots els contactes quan encara eren pocs. Ara, segons Trump, als EUA ja s’hi han fet 5,4 milions de tests.

Mentrestant, Nova York, on les morts segueixen baixant, allarga el confinament fins al 15 de maig