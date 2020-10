Trump compara la pandèmia amb la grip

Tornada a la casella de sortida. Sembla que no han servit de res vuit mesos de pandèmia, més de 210.000 morts i set milions i mig d'infeccions. No hi ha cura d'humilitat en el pacient Donald Trump, un dels milions de nord-americans contagiats per un virus que suma 40.000 infeccions diàries. El president, ja tornat a la Casa Blanca després de tres dies hospitalitzat, ha assegurat altra vegada aquest dimarts que el covid-19 és una malaltia equiparable a la grip. No només és mentida sinó que al febrer, en una conversa amb el periodista Bob Woodward, ell mateix va reconèixer que no es podien comparar. Llavors va admetre que la mortalitat del nou coronavirus era cinc vegades superior a la de la grip comuna.

Malgrat això, Trump ha assegurat falsament que "de vegades més de 100.000" persones moren a l'any al seu país com a conseqüència de la grip i que, per tant, cal aprendre a viure "amb la pandèmia igual com es conviu amb la grip comuna". Facebook ha esborrat el missatge i Twitter ha alertat del seu contingut "enganyós". L'argument del president només se sosté en un univers en què la ciència i la medicina siguin disciplines esotèriques. Però el defensa, potser, perquè rectificar a menys d'un mes de les eleccions suposaria el reconeixement als seus seguidors d'una mentida calculada i, per tant, el seu enterrament polític.

Morts als Estats Units

En l'última dècada l'estimació més elevada de morts als Estats Units a causa de la grip és de 61.000 persones a la temporada 2017-2018, en què es van detectar al voltant de 45 milions d'infeccions. Amb 37 milions d'infectats menys, el nombre de decessos pel covid-19 en vuit mesos és més del triple que aquella temporada especialment nefasta de grip. En només un mes i mig de pandèmia els Estats Units ja havien superat el total de morts, tal com apunta una anàlisi del Washington Post. En un any d'especial impacte de la grip, van morir unes 30 persones per cada 10.000 casos simptomàtics. El coronavirus mata 175 nord-americans per cada 10.000 infectats.

Trump ha passat aquest dimarts el seu primer dia a la Casa Blanca. El seu metge personal, Sean Conley, ha emès un memoràndum a mitja tarda, hora catalana, per informar que el president no presenta símptomes i continua "extremadament bé". La nit anterior, després de convertir la seva tornada a la residència presidencial en un espectacle televisiu propi de països amb menys tradició democràtica, Donald Trump havia gravat un vídeo en què animava als ciutadans a tornar a treballar sense por. "No deixeu que us domini, no li tingueu por", insistia. "Tancarem el país?", preguntava posant en dubte la necessitat de mesures de contenció.

La seva recepta contra la por és que els Estats Units tenen "els millors equips mèdics, les millors medicines". Pràcticament una invitació a la despreocupació que ignora, per una banda, que el problema d'aquesta malaltia no és tan sols la seva alta mortalitat sinó també les conseqüències per a la salut a llarg termini. Donald Trump eludeix igualment reconèixer que milions de nord-americans no tenen possibilitat d'accedir ni a un hospital ni als tractaments que ell està rebent. Per exemple, el còctel d'anticossos és experimental, i per tant no està aprovat per a un ús generalitzat. A més, abans de l'inici de la pandèmia, prop de 30 milions de nord-americans no tenien assegurança.

Falta poc més d'una setmana per al segon debat presidencial, que tindrà lloc a Miami el 15 d'octubre, si la salut del president ho permet. Precisament en aquesta ciutat de Florida, i en un programa televisiu en què va contestar a preguntes dels votants, el candidat demòcrata, Joe Biden, va desitjar dilluns una ràpida recuperació al seu rival, però també va aprofitar per subratllar que la seva malaltia és producte de la seva irresponsabilitat. "Què és aquesta cosa de [anar de] mascle?", es va preguntar. "Crec que qualsevol que contregui el virus per haver dit, essencialment, que les mascaretes no importen, que la distància social no importa, és responsable del que li passi", va dir Biden.

També Michelle Obama ha carregat aquest dimarts contra Trump, de qui ha dit que ha fet "una mala gestió deliberada de la crisi". Una gestió en què Trump no només s'ha burlat de l'ús de la mascareta sinó que, segons Obama, "ha animat d'altres a fer el mateix, encara que aquestes senzilles accions podrien haver salvat incomptables vides". En un vídeo de suport a Joe Biden, l'ex primera dama ha criticat que el president "continuï manipulant el poble nord-americà, actuant com si aquesta pandèmia no fos una amenaça real".