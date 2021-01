Trump condemna l'assalt al Capitoli i reconeix la victòria de Joe Biden

Sigui per netejar la seva imatge, per protegir-se legalment o perquè cada vegada està més sol, Donald Trump ha reaparegut aquesta matinada en un vídeo enregistrat a la Casa Blanca en què afirma que se sent "indignat" per "la violència, l’anarquia i el caos" que va tenir lloc dimecres durant l'assalt dels seus seguidors al Capitoli. Als qui van irrompre al Congrés, els diu que "no representeu el nostre país" i els acusa d'haver "profanat la seu de la democràcia americana". El fantasma de la 25a esmena de la Constitució i de l'impeachment sobrevolava ahir la residència presidencial.

Frases molt diferents a les pronunciades mentre es produïa el setge. Aleshores Trump va dedicar als assaltants paraules afectuoses - "us estimem, sou molt especials" - mentre el seu advocat, Rudy Giuliani, els qualificava de "patriotes". Retòrica també diferent a la utilitzada en el míting previ a l'atac contra el Capitoli, on Trump va animar els seus fidels a marxar cap al Congrés i "a lluitar amb totes les forces perquè, si no, ja no tindreu mai més un país". I fins i tot va pressionar públicament el seu vicepresident, Mike Pence, perquè violés la Constitució i el proclamés president, ignorant els processos legals i la voluntat popular. No obstant això, al vídeo d'aquesta matinada ha dit que el seu intent colpista ha estat per "defensar la democràcia americana" i "assegurar la integritat del vot".

Per primera vegada, i després de quedar segellats els resultats de les presidencials, Donald Trump ha admès que el pròxim 20 de gener Joe Biden serà proclamat president. "El meu focus passa ara a assegurar una transició de poder tranquil·la, organitzada i sense interrupcions", ha assegurat en la seva particular forma de concedir, després d'haver insistit que mai no ho faria. "Aquest moment demana guarició i reconciliació", ha receptat després de quatre anys de ser el primer a contribuir a l'enverinament i la ruptura social.

Sense esmentar la seva teoria del frau electoral com a explicació de la seva derrota, Trump ha dit que ser president ha estat "el més gran honor de la meva vida". Als seus seguidors els ha promès que "el nostre increïble viatge acaba de començar". De moment, serà un viatge de jubilació a partir del 20 de gener.