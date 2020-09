Trump contradiu els viròlegs, que asseguen que la vacuna no estarà disponible per a la majoria fins a finals del 2021

El director del Centre de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units ha assegurat que la vacuna contra el covid-19 no estarà disponible per a la majoria de nord-americans fins a finals del 2021. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'entesta a prometre que s'haurà desenvolupat abans de les eleccions del 3 de novembre, cosa que no té cap fonament científic.

Robert Redfield, director del CDC, ha declarat davant d'una comissió del Senat per presentar un pla de preparació per al repartiment de la vacuna un cop s'aprovi. El viròleg espera que, si la primera vacuna és autoritzada, les vacunacions puguin començar al novembre o al desembre, però en quantitats molt petites prioritzant el personal sanitari, la població de risc i altres grups vulnerables.

Trump no ha tingut cap escrúpol per contradir l'expert en una roda de premsa posterior: "Crec que ha comès un error en la seva declaració; quan ha dit això, crec que s'ha confós", ha dit Trump. I ha promès: "Us asseguro que ja estem a punt".

Redfield ha assegurat al Senat que la mascareta és "l'eina més important i potent de salut pública que tenim" per combatre el coronavirus, més que una potencial vacuna. "Aquesta mascareta em dona més garanties per protegir-me del covid que quan em posi la vacuna", ha assegurat, i ha aclarit que la vacuna probablement no assegurarà la immunitat en tots els casos.

En aquest punt Trump també ha contradit l'expert. "Les mascaretes també tenen problemes... A Fauci inicialment no li agradava", ha dit Trump, ometent que l'assessor científic de la Casa Blanca ha aclarit que al principi de la pandèmia no en va recomanar l'ús generalitzat per por que s'acabessin les reserves i als hospitals faltessin mascaretes per protegir el personal sanitari. No és el primer cop que Trump escampa el dubte sobre el valor d'aquesta mesura d'higiene.

Al món s'estan desenvolupant diverses vacunes que es troben en els primers estadis dels assajos clínics, que habitualment triguen anys. Els científics i les autoritats sanitàries busquen l'equilibri entre accelerar el procés i la urgència d'obtenir la vacuna.

"Si em pregunten quan tindrem una vacuna disponible de manera general per al públic nord-americà perquè puguem aprofitar-la per tornar a la nostra vida normal, crec que anem cap al tercer, o com a molt el segon, trimestre del 2021", ha dit Redfield als senadors.

Dimecres el CDC va publicar un document en què recomana a les autoritats locals que es preparin per distribuir la vacuna, però sense concretar detalls. "No se sap encara quines vacunes estaran disponibles, en quina quantitat, en quin moment, com seran d'eficaces i amb quins requisits d'emmagatzematge i manipulació", diu el text. "Un tema clau a tenir en compte és que l'abastiment serà limitat al principi del programa", afegeix.