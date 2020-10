Trump cita el covid-19 del seu fill Barron per reclamar que reobrin les escoles

El fill més petit del president dels Estats Units, Barron Trump, de 14 anys, també va passar el covid-19 però sense patir símptomes i ara ja ha tornat a donar negatiu, segons va informar dimecres la seva mare i primera dama, Melania Trump, en un comunicat. Un anunci que el seu marit, Donald Trump, va aprofitar poc després en un míting a Iowa per reclamar que es reobrin les escoles.

"El Barron va donar positiu. I en qüestió d'uns dos segons el Barron ja estava bé. Ha donat negatiu, oi? Perquè això passa. La gent ho té i li marxa. Tornem els nens a l'escola, hem de fer tornar els nens a l'escola", va dir el president davant dels seus seguidors. El president insisteix a reobrir escoles i universitats per tornar a la normalitat, però en molts estats els sindicats de mestres s'hi oposen, mentre els fons per a mesures de seguretat als centres segueix estancat al Congrés en una batalla bipartidista.

Trump va insistir en el seu discurs de campanya a treure importància al coronavirus: "No crec que se n'adonés que el tenia –va dir de Barron–, perquè són joves i el seu sistema immunològic és fort i l'eliminen al 99,9%, i el Barron és bonic. I és lliure".



Des que ell mateix es va recuperar del covid-19 i va donar finalment negatiu dilluns, el president no ha deixat de fer campanya i ha mantingut el ritme d'almenys un míting al dia, centrant-se en els estats clau d'aquestes eleccions, els que ell va guanyar el 2016 però per poc marge i on les enquestes diuen que aquest cop podrien votar pel demòcrata Joe Biden.

Ahir va ser a Iowa i avui serà a Carolina del Nord i Florida, i demà farà també a Florida i a Geòrgia, i dissabte a Michigan i Wisconsin, dos estats que Trump es va endur el 2016 per pocs milers de vots. Dissabte a la nit serà a Las Vegas, Nevada, per començar també un tour per l'oest del país.

Biden encara manté un avantatge de 10 punts sobre Trump a les enquestes a nivell nacional però en alguns estats concrets com Florida hi ha un empat ajustat de 45% a 47%, per exemple.

Per avui hi havia previst el segon debat presidencial, que Trump va rebutjar de fer de manera virtual, i els dos candidats a la presidència finalment es batran en duel televisiu però cadascun amb el seu propi programa de debat amb l'audiència en un casal municipal, el format que els havia d'enfrontar també en un principi. L'acte de Trump està organitzat per la NBC a Miami en un espai a l'aire lliure, per evitar contagis, mentre que el de Biden serà a Filadèlfia de la mà de la cadena ABC.