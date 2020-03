Trump declara l'emergència nacional pel coronavirus

Amb prop de 1.900 infeccions confirmades, 41 morts, i amb el virus propagat per al menys 47 estats i Washington, el president Donald Trump ha declarat aquest divendres a la nit l'emergència nacional als Estats Units. "Dues paraules molt grans", ha reflexionat. La declaració li concedeix autoritat per accedir a 50.000 milions de dòlars reservats pel Congrés per a assistència en casos de catàstrofes. També li atorga més autoritat al secretari de Salut, Alex Atzar, que podrà flexibilitzar certes regulacions i permetre que els hospitals "facin el que han de fer". Trump ha indicat que tots els estats "han d'establir centres d'operacions d'emergències immediatament".



El relativament baix nombre d'infeccions confirmades està vinculat a l'escàs nombre de tests disponibles. Washington va rebutjar acceptar els oferts per l'OMS i va confiar en els desenvolupats pels Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC), que van resultar defectuosos. Per accelerar-ne la disponibilitat, l'administració de Trump ha donat permís a la farmacèutica suïssa Roche perquè pugui vendre els seus tests als laboratoris nord-americans. El president s'ha compromès que la setmana que ve estiguin disponibles 1,4 milions de tests, 5 milions en el termini d'un mes. "Volem assegurar-nos que aquells que necessitin un test accedeixin a un test", ha apuntat el president, que fa una setmana havia assegurat que ja estaven disponibles per a tothom. Envoltat pels màxims responsables de les cadenes de supermercats més populars de país, Trump ha anunciat que properament es duran a terme tests des del cotxe als aparcaments d'aquests establiments.

Minuts abans, la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, ha comparegut al Capitoli per anunciar que la cambra que presideix anava a aprovar ahir a la nit un paquet d'ajudes. Entre les mesures proposades pels demòcrates, la facilitació de tests gratuïts per a tots els ciutadans –inclosos els que no tinguin cobertura mèdica–, baixes laborals pagades de dues setmanes (una quarta part dels treballadors nord-americans, més de 33 milions de persones, no les té garantides) i reforç dels programes d'alimentació per al voltant de 30 milions d'estudiants que en depenen. Un cop aprovada, ha de passar pel Senat, de majoria republicana, on la seva sort és més incerta. El líder de la cambra alta, Mitch McConnell, va qualificar dijous el paquet com una "llista de desitjos ideològica que no s'adapta a les circumstàncies".

Les primàries, afectades

El secretari d'Estat de Louisiana ha ajornat les primàries previstes per al 4 d'abril fins al 20 de juny amb motiu de "l'amenaça sense precedents i diferent de qualsevol que hàgim afrontat". Les que es mantenen, de moment, són les previstes per dimarts que ve. Funcionaris electorals d'Arizona, Florida, Illinois i Ohio han emès un comunicat conjunt en què diuen que se senten confiats que els votants podran "introduir les seves paperetes de manera segura". Diumenge se celebrarà el primer cara a cara entre l'exvicepresident Joe Biden i el senador Bernie Sanders. Previst inicialment a Arizona, se celebrarà finalment sense públic en els estudis de CNN a Washington.