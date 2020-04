Trump deixa la reobertura del país en mans dels governadors

El president que fa tres dies afirmava que tenia "l'autoritat total" i assegurava amb vehemència que ell "prenia les decisions", ha deixat aquesta matinada en mans dels estats la responsabilitat de fer els passos cap a una progressiva reactivació de l’economia dels Estats Units. Havia anunciat que aquest dijous seria "un gran dia" per la reobertura del país, però Donald Trump s'ha limitat a presentar una guia de tres fases que és una recomanació per als governadors, als quals abans de la roda de premsa a la Casa Blanca els ha aclarit: "Prendreu les vostres pròpies decisions". Però a l'estil Trump, hores més tard es dedicava a aplaudir les manifestacions que s'han organitzat a diferents estats per protestar contra les mesures de confinament que han dictat governadors.

Amb més de 654.000 positius confirmats per coronavirus i més de 32.000 morts a tot el país, Donald Trump ha anticipat que els Estats Units "sembla que quedaran molt per sota" de les projeccions més "optimistes" de defuncions. És a dir, per sota de les 100.000 víctimes mortals. "Els nostres experts diuen que la corba s'ha aplanat i el pic de nous casos ha quedat enrere", ha assegurat el president, que ha afegit que en "més de 850 comtats, o prop del 30% del nostre país, no hi ha hagut nous casos en els últims 7 dies". Davant d’això, Trump conclou que "podem començar el següent front de la nostra guerra" contra el coronavirus, que ha batejat amb el títol: "Obrint Amèrica de nou". "Per preservar la salut dels nostres ciutadans –ha afegit Trump–, hem de protegir la salut i el funcionament de la nostra economia".

El president ha afirmat que hi ha estats del país que ja poden començar "literalment demà", si així ho desitgen, la primera de les tres fases. Segons la guia dissenyada per la Casa Blanca, per poder iniciar el procés de desconfinament, un estat ha de certificar una reducció dels casos positius durant un període de 14 dies. Els estats que s’inscriguin en aquesta primera etapa hauran d'evitar grups de més de 10 persones, promoure el teletreball i mantenir els centres escolars tancats. Alguns restaurants, cinemes i recintes esportius podran obrir però amb estrictes protocols de distància entre espectadors.

Però el governador de Nova York, el també republicà Andrew Cuomo, l'ha advertit que no serà tan fàcil la reobertura de l'activitat i que, en tot cas, li ha subratllat que l'economia no es recuperarà si la Casa Blanca no li dona prou recursos per combatre el brot. "L'economia no es recuperarà sense l'obertura de Manhattan", ha dit Cuomo, a qui Trump li ha criticat que hagi demanat la "ridícula" quantitat de 40.000 ventiladors però que amb els que li han "donat" en té prou per assistir els hospitals.

Cuomo ridiculously wanted “40 thousand Ventilators”. We gave him a small fraction of that number, and it was plenty. State should have had them in stockpile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Per entrar a la segona fase s’hauran de complir 14 dies més en la línia descendent de nous contagis. Les escoles podran reobrir, tot i que s’hauran d'evitar concentracions de més de 50 persones. En la tercera fase, que requereix 14 dies més de caiguda de nous casos positius, fins i tot els bars podrien reobrir, encara que seguirien en vigor determinades recomanacions de distància social. Malgrat tot, el cap de l’Institut de Malalties Infeccioses dels EUA, el doctor Anthony Fauci, ha advertit que, sense vacuna, no hi haurà tornada a la normalitat absoluta.

La viabilitat de la guia presentada per la Casa Blanca, però, dependrà, entre altres factors, de la disponibilitat de tests massius que permetin detectar noves infeccions per evitar que el virus es propagui de manera incontrolada. Sobre això, Trump no ha anat més enllà d'un compromís de donar suport als estats. Precisament la falta de concreció sobre el nombre de tests que estaran disponibles és una de les crítiques que ha fet Ronald Klain, responsable de la lluita contra l’Ebola de l'administració Obama, que en una piulada a Twitter ha criticat que la presentació del president "no és un pla, sinó només un powerpoint".