Trump celebra la seva absolució carregant contra els demòcrates

Després de quedar absolt en la votació del Senat, el president es va dirigir a la nació des dels jardins de la Casa Blanca. Amb cara seriosa, el mandatari va dir "lamentar profundament" que les seves accions haguessin acabat desencadenant el procés d 'impeachment, amb "tot el pes que això suposa per al Congrés i per al poble nord-americà". En un missatge que va durar just un minut i mig, va concloure desitjant que tothom tornès ara a centrar-se en "servir a la nostra nació i a construir un futur junts". Sota el seu punt de vista, l'experiència del judici polític "pot i ha de ser un temps de reconciliació i renovació per als Estats Units". Cap cot, es va retirar cap al Despatx Oval.

Han passat 21 anys des d'aquella escena. Bill Clinton havia mentit al país sobre el seu afer amb Monica Lewinsky, però el Senat va votar per absoldre'l amb el suport de tots els vots demòcrates i de cinc republicans en el cas del càrrec d'obstrucció a la justícia i deu en el de perjuri.

El 2020, però, la presidència, els país i els partits han canviat. El 2020, de fet, el president no ha organitzat un "discurs", tampoc "una roda de premsa". Trump ha organitzat una "celebració" davant el fracàs de l' impeachment de més d'una hora a la Sala Est de la Casa Blanca, que ha començat amb una llarga ovació dels presents, entre els quals hi havia congressistes, senadors, la seva família i també l'equip d'advocats que l'ha defensat al Senat. Trump fins i tot ha arribat a disculpar-se, però només amb la seva família per haver-los fet passar per un procés "fals i podrit", organitzat per "gent malvada i malalta", segons paraules del mateix president.

En aquesta festa, la festa de la victòria per l' impeachment, Trump ha carregat durament contra els demòcrates, a qui ha titllat de "corruptes", "mentiders" i "mala gent". Entre molts altres qualificatius. Ha afirmat que el demòcrata és un partit que "vol destruir el nostre país". I ell es considera un supervivent de la "caça de bruixes" que va començar "el dia en què vaig baixar per l'ascensor", en referència al 16 de juny de 2015, data en què va anunciar la seva candidatura a la presidència (i en què va baixar, en realitat, per una escala mecànica).

Lluny, doncs, de mostrar algun tipus de penediment o de reconèixer el que fins i tot alguns membres del Partit Republicà han admès –que pressionar Ucraïna perquè investigués un rival polític, l'exvicepresident Joe Biden, va ser inapropiat–, Trump ha insistit una vegada més que la trucada amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va originar la denúncia d'un confident anònim, va ser "perfecta". Unes declaracions que deixen, de nou, en molt mal lloc membres del partit, com la senadora Susan Collins, que abans de votar al Senat per exculpar Trump dels càrrecs havia assegurat que el president "havia après una lliçó" de tot plegat.

Lluny, també, d'aprendre la lliçó, Donald Trump ha redoblat la seva defensa i ha dit: "No vaig fer res malament". Ha fet coses malament en la seva vida, ha admès, "però mai a propòsit". Tot seguit, ha mostrat la portada del dia del The Washington Post amb el titular de "Trump, absolt", per deliri dels presents. "És l'únic titular positiu que he tingut", ha rematat.

To venjatiu i rancorós

Donald Trump ja havia anticipat el to venjatiu i rancorós del seu discurs a primera hora del matí, quan ha participat en l'Esmorzar Nacional d'Oració, un acte que se celebra cada any i on, entre altres, han assistit el vicepresident Mike Pence i la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. Abans de cedir-li la paraula, el professor universitari Arthur Brooks va preguntar als assistents: "Quants de vosaltres estimeu algú amb qui no esteu d'acord políticament?". La majoria de mans es van aixecar, però no la de president.

Trump ha aprofitat per lloar "els valents polítics republicans i líders que van tenir la visió, la fermesa i la fortalesa" de votar per absoldre'l en el judici del Senat. Sense esmentar-ho, ha carregat contra l'únic republicà que va votar per retirar-li el càrrec, el senador Mitt Romney, de qui ha dit: "No m'agrada la gent que utilitza la seva fe com a justificació per fer alguna cosa que sap que està malament".