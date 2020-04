Trump planta cara als governadors i s'atribueix poders absoluts

Els Estats Units es van independitzar de la monarquia britànica a finals de segle XVIII, però el 2020 el seu president sembla aspirar als poders absoluts d'un rei. L'"autoritat" de l'inquilí de la Casa Blanca "és total", assegura Donald Trump. "El president dels Estats Units és qui pren les decisions", ha sentenciat aquesta matinada en una altra de les seves caòtiques i infinites rodes de premsa diàries des que es va posar al capdavant de la gestió de la crisi del coronavirus. Res de nou en un mandatari que ja havia assegurat en el passat que el segon article de la Constitució li dona "dret a fer el que vulgui com a president", unes afirmacions amb les quals Trump reescriu les lleis de país, ignora els equilibris institucionals i fins i tot l'al·lèrgia republicana a l'excessiu poder dels presidents.

L'última rebequeria de Donald Trump arriba com a reacció a l'anunci per part de diversos governadors d'una acció coordinada entre estats de cara a una futura reactivació de l'economia sense comptar amb les institucions federals. A la Costa Est, els governadors de Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Massachusetts, Pennsilvània i Rhode Island han formalitzat un pacte per prendre decisions conjuntes. "Tothom està ansiós per sortir de casa, anar a treballar i posar l'economia en marxa", reflexionava Andrew Cuomo, governador de Nova York, que advertia, però, que s'ha de fer "de manera intel·ligent" i, sobretot, "coordinada". És a dir, la decisió s'ha de prendre "per experts i amb dades". Aquesta fórmula també s'ha replicat a la Costa Oest, on Califòrnia, Oregon i Washington han acordat passos conjunts en el mateix sentit. Dels deu estats, només Massachusetts té un governador republicà.

La coordinació entre estats ha enervat Trump, que vol presentar-se com l'artífex del retorn a la normalitat i que apunta cap a l'1 de maig com una data clau per revertir les normes vigents. El president pretén ara ser l'autoritat última a l'hora de prendre una decisió que, tot i així, no sembla que sigui de la seva competència. Segons Donald Trump, els líders estatals "no poden fer res sense l'aprovació del president" i diu que hi ha "nombroses disposicions" que així ho afirmen. Steve Vladeck, professor de dret a la Universitat de Texas, li ha respost a Twitter que "aquesta seria la definició literal de govern totalitari".

Trump: “When somebody is president of the United States, the authority is total.”



Nope.



That would be the literal definition of a *totalitarian* government—which our traditions, our Constitution, and our values all rightly and decisively reject. — Steve Vladeck (@steve_vladeck) April 13, 2020

Fins i tot una republicana, la congressista Liz Cheney, recorre a la desena esmena de la Constitució, que regula la relació entre el govern federal i els estats, per concloure que Trump "no té l'autoritat absoluta". I el governador Cuomo ha reaccionat a les paraules del president recordant que, als Estats Units, no tenen rei.

La trista realitat és que, amb el país aproximant-se als 600.000 positius i les 25.000 morts, les rodes de premsa de la Casa Blanca no ofereixen la informació que la ciutadania requereix ni el president, excepte en molt esporàdiques ocasions, ha ajustat el to a la gravetat de la crisi. Per regla general, la informació més fiable l'ofereixen les autoritats estatals i locals, mentre Donald Trump converteix les seves compareixences diàries en succedanis dels mítings multitudinaris que tant sembla enyorar, repartint culpes i atorgant-se mèrits. Són un batibull confús d'opinions i atacs presidencials entre els quals s'intercalen les intervencions dels seus experts mèdics i els elogis diaris del seu vicepresident, Mike Pence, i altres càrrecs de la seva administració.