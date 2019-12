Trump, imputat pel Congrés. I ara què?

La Cambra de Representants dels Estats Units, dominada pels demòcrates, ha votat aquesta matinada en una sessió històrica imputar Trump per abús de poder i obstrucció al Congrés, en relació a les pressions sobre el president d'Ucraïna perquè investigués el seu rival polític, Joe Biden. Trump es converteix així en el tercer president sotmès a un impeachment. Ara el cas ha de passar al Senat, on caldrien dos terços dels vots per destituir el president. Però els republicans –que han votat en bloc contra el procediment a la cambra baixa– tenen la majoria a la cambra alta. El president del Senat, Mitch McConnell, ja ha avançat que Trump serà exonerat. Però tot plegat impactarà en les eleccions presidencials de l'any que ve. Resumim aquí els pròxims passos:

Selecció de l'equip de l''impeachment'

La portaveu de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, ha de nomenar un equip, conegut com els impeachment managers, que ha de presentar el cas contra Trump al judici del Senat. Els principals candidats són Adam Schiff, el president del comitè d'intel·ligència del Congrés i Jerry Nadler, que presideix el comitè judicial. També ha sonat el nom de Justin Amash, el representant independent de l'estat de Michigan que va trencar amb els republicans per aquest afer. Incloure'l seria una manera de presentar l'acusació com a no partidista.

Elevació al Senat

La transferència del procediment des de la Cambra de Representants al Senat hauria de ser immediata, al gener. Però és possible que Pelosi ho endarrereixi per pressionar en la negociació de com es farà el procediment a la cambra alta: els demòcrates volen que inclogui testimonis però el líder republicà del Senat, Mitch McConnell, vol evitar-ho.

El judici al Senat

McConnell ha dit que el Senat jutjarà al gener si expulsa Trump de la Casa Blanca, tal com preveu la Constitució, però el republicà no s'ha posat d'acord amb el líder de la minoria, el demòcrata Chuck Schumer, sobre si es permetrà declarar als testimonis ni sobre quina mena de proves s'admetran. Existeix un reglament bàsic sobre com ha de ser el procediment, però una part important és matèria de negociació. El judici serà presidit pel jutge cap del Tribunal Suprem, John Roberts, que exercirà d'àrbitre.

Per tal de fer fora Trump cal una majoria de dos terços del Senat, cosa molt improbable tenint en compte que els republicans tenen una majoria de 53 escons en una cambra de 100 senadors.