Trump defensa les manifestacions anticonfinament organitzades per la ultradreta

Fins a 2.500 persones es van manifestar diumenge a la tarda a la capital de l'estat de Washington, Olympia, en contra de les mesures de confinament i de tancament econòmic, i van fer volar pels aires també la prohibició d'esdeveniments amb més de 50 persones. Tot i les recomanacions, molts dels manifestants no portaven mascareta. Aquesta protesta i una altra que va aplegar centenars de persones a Denver (Colorado) són les últimes mobilitzacions d'un cap de setmana en què els grups d'extrema dreta i el seu entorn mediàtic han fet crides a la població a expressar-se així contra les restriccions imposades per frenar la pandèmia del covid-19, que ja ha causat més de 40.000 morts i 750.000 infectats al país.

Tot i haver-se repetit a Texas, Ohio i Maryland al llarg del cap de setmana, aquestes manifestacions representen el parer d'una part minoritària de la societat nord-americana, perquè la majoria dona suport a les mesures que s'estan prenent per gestionar la pandèmia. Però aquesta minoria té uns altaveus potents en els mitjans ultradretans que acostumen a enaltir la presidència de Donald Trump i, com era esperable, també ha rebut l'aval del mateix president.

A la roda de premsa diària pel coronavirus,la matinada passada, el president dels Estats Units, Donald Trump, no només va defensar les manifestacions, sinó que va semblar que donava la raó als manifestants quan va opinar que "molts governadors han anat massa lluny" en les mesures de confinament. Trump va defensar el dret d'aquests manifestants a expressar la seva opinió i va lloar fins i tot que algunes de les protestes "s'havien dut a terme de manera molt ordenada", probablement en referència a la de Maryland, on els manifestants es van quedar dins els cotxes i van fer una marxa motoritzada onejant banderes i fent sonar el clàxon.

"Alguns governadors han anat massa lluny i algunes de les mesures que han pres potser no són tan adequades, però al final tant és perquè els estats acabaran reobrint", va apuntar el president en resposta a les mobilitzacions ultradretanes.

La roda de premsa diària del president Trump sobre el coronavirus es va tornar a convertir aquest diumenge en un discurs de campanya centrat en lloar la gran gestió de l'actual inquilí de la Casa Blanca. El president va llegir fins i tot un article del Wall Street Journal titulat Trump reescriu les emergències i va emetre un vídeo en què el governador de Nova York, el demòcrata Andrew Cuomo, felicitava la "fantàstica" resposta del govern federal, que els havia enviat material.

Trump, doncs, continua utilitzant la finestra diària de la roda de premsa per a l'autocomplaença, el mateix dia en què el país superava els 40.000 morts i 750.000 casos confirmats. Però les seves últimes sortides de to sembla que li estan començant a passar factura entre l'opinió pública, malgrat la fidelitat dels seus mitjans afins, com la Fox, i de la part més a la dreta de l'espectre polític.

L'última enquesta de Gallup dona al president un 43% d'aprovació i diu que un 54% de ciutadans en desaproven la gestió. És la xifra més baixa des del novembre de l'any passat, i cau 6 punts des del 49% d'aprovació a què havia arribat a mitjans de març, quan el seu suport va rebre un impuls (va pujar des del 44%) al començament de la pandèmia.