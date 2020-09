Trump diu que anunciarà el substitut de Ginsburg al Suprem aquesta setmana

El president nord-americà, Donald Trump, sembla decidit a forçar la designació del jutge del Tribunal Suprem que ha d'ocupar el lloc de la progressista Ruth Bader Ginsburg, morta divendres als 87 anys, abans de les eleccions del 3 de novembre. Amb les enquestes en contra, seria la designació més ràpida i controvertida de la història recent, i una de les decisions més transcendentals del seu mandat, ja que el nomenament, de caràcter vitalici, inclinarà la balança a favor d'una majoria conservadora en la més alta instància judicial nord-americana, que té sobre la taula temes tan sensibles com l'avortament, la immigració o els drets civils dels homosexuals.

Tot apunta que Trump s'hauria assegurat els suports al Senat per ratificar la seva decisió en un temps rècord. Trump en té prou amb el vot de 51 dels 53 senadors republicans, i només dos s'han mostrat contraris a precipitar la decisió. Queda el dubte de què farà Mitt Romney, senador per Utah, però si decidís no ratificar el nomenament, Trump encara comptaria amb el vot de desempat del vicepresident Mike Pence.

"Tenim els vots per confirmar la substitució de la jutge Ginsburg abans de les eleccions", ha dit aquesta matinada a la cadena Fox News la senadora Lindsey Graham, de Carolina del Sud, pròxima a Trump, que presideix la comissió judicial.

Si Trump anuncia la decisió a finals de setmana, el Senat tindrà menys de 40 dies per pronunciar-se, un calendari que alguns veuen poc factible. Amb les enquestes que el situen per darrere del candidat demòcrata, Joe Biden, el president ha insistit a tirar endavant sense esperar a les eleccions. "M'estimo més que la votació sigui abans de les eleccions, perquè hi ha molta feina a fer. Tenim temps, molt de temps", ha declarat.

Coney Barrett, la favorita

Trump s'ha reunit amb la jutgessa Amy Coney Barrett, del Tribunal d’Apel·lacions de Chicago, coneguda per les seves posicions antiavortistes i amb qui ha passat bona part de la jornada.

El funeral de Ginsburg se celebrarà dimecres en una cerimònia privada al Tribunal Suprem, i s'obrirà una capella ardent fins dijous, un fet inusual degut a la popularitat de la seva figura, icona del feminisme als Estats Units. La jutgessa es convertirà en la primera dona que té un funeral d'estat al Capitoli. Serà enterrada al cementiri d'Arlington.