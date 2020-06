Trump ordena carregar contra una manifestació pacífica per poder fer-se una foto

Si no fos perquè és el president dels Estats Units i les seves paraules i accions tenen conseqüències, el que s'ha viscut la matinada passada davant la Casa Blanca podria descriure’s com un dels moments clímax del seu show de tele realitat. Mitja hora de televisió antològica, marca Donald Trump, que ha inclòs la repressió violenta d'una concentració pacífica de manifestants amb llançament de gasos lacrimògens, granades atordidores i cops de porra per part de la policia, un discurs des dels jardins de la Casa Blanca poc després de començar les càrregues (pantalla partida a les televisions) i, un cop aclarit el carrer, una visita a l'Església de Sant Joan, que la matinada de dilluns va patir un petit incendi durant les protestes per la mort de George Floyd. Davant del temple, Trump s’ha fet fotografiar amb una Bíblia mentre anunciava que "som el millor país del món".



Increïble colofó a una nit en què el president ha amenaçat de desplegar l'exèrcit arreu del país si els governadors no detenen els aldarulls, que ha qualificat de "terrorisme domèstic". En un discurs breu, Trump ha anunciat que mobilitza "tots els recursos federals disponibles", tant civils com militars. Ha ordenat que alcaldes i governadors de tot el país "estableixin una presència aclaparadora d'agents de la llei fins que la violència hagi quedat sufocada". Si no ho fan, ha advertit, "desplegaré l'exèrcit dels Estats Units i resoldré ràpidament aquest problema en lloc seu". Ha afegit a més que ja s’han desplegat "milers i milers de soldats fortament armats" a la capital, Washington, on no hi ha governador. La realitat però és que, segons informa la CNN, el número de tropes serà d'entre 200 i 500 efectius, la funció de les quals no està clara. Una llei de 1807 permet que el president pugui desplegar l'exèrcit en territori nord-americà per fer complir la llei.



Després de la càrrega policial ordenada per la Casa Blanca contra manifestants pacífics, amb l'objectiu que el president pogués fer-se la foto amb la Bíblia, han arribat les reaccions. La senadora demòcrata Kamala Harris ha qualificat de "paraules d'un dictador" el discurs de Trump. El governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha definit com "autènticament vergonyosa" la utilització de l'exèrcit per un acte partidista davant d’una Església. Més cridanera encara, la bisbessa de la diòcesi episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde, s’ha mostrat "indignada” i ha declarat que "ens distanciem del llenguatge incendiari d'aquest president". La religiosa ha explicat que no havien rebut ni una trucada de cortesia de la Casa Blanca per avisar-los que "netejarien amb gas lacrimogen [la protesta] per poder utilitzar una de les nostres esglésies com a propaganda".



Minuts abans que comencessin les càrregues, en James, un afroamericà que participava en la concentració, compartia amb l’ARA que la retòrica de Trump "és terrible" i lamentava que dividís els ciutadans entre "delinqüents" i "nord-americans". Mentre recordava que el president havia amenaçat dies abans de "llançar els gossos" contra els manifestants, "una cosa dels temps de la lluita pels drets civils", en James probablement no podia endevinar que, minuts després, Trump passaria de la retòrica a l'acció convertint en delinqüents milers de manifestants pacífics.