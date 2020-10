Trump podria ser donat d'alta de l'hospital demà dilluns

Si hem de confiar en les informacions de Sean Conley, metge personal de Donald Trump, el president "està molt bé" i podria fins i tot ser donat d'alta tan aviat com aquest dilluns. Però el seu i el de la Casa Blanca és un seriós problema de credibilitat. Conley ha hagut d'admetre aquest diumenge que la informació que havia facilitat dissabte no era completa. La seva explicació: "Estava intentant reflectir l'actitud optimista que ha tingut l'equip [mèdic] i el president al llarg de la seva malaltia". Entre les seves omissions hi havia que divendres el president va tenir febre alta i va rebre oxigen després d'una caiguda dels seus nivells en sang, tal com havien assenyalat diversos mitjans nord-americans. Una caiguda que va tornar a produir-se dissabte i sobre la qual Conley va assegurar no saber si havia requerit un nou subministrament d'oxigen.En la segona compareixença de l'equip mèdic que l'atén en un hospital militar, el doctor Conley va explicar que, a causa dels episodis de divendres i dissabte, el president ha començat a rebre corticoides. Un tractament que habitualment acostuma a proporcionar-se a pacients de coronavirus amb problemes d'oxigen i que, segons l'únic estudi realitzat, publicat a The New England Journal of Medicine, només resulta efectiu a partir del setè dia de malaltia, cosa que no encaixa amb la cronologia facilitada per la Casa Blanca. Quan li van preguntar sobre una possible pneumònia o danys pulmonars, Conley es va limitar a assenyalar que n'estan fent "un seguiment" i que esperen "trobar alguna cosa", però "res de gran preocupació clínica". Oficialment el president té les constants vitals estables, no ha tornat a tenir febre i tampoc pateix problemes respiratoris.Donald Trump, que des del seu ingrés hospitalari divendres amb prou feines ha tingut activitat en les xarxes socials, va publicar diumenge a la matinada un vídeo de quatre minuts en què admetia que divendres no se sentia "gaire bé" i que aquesta va ser la raó del seu trasllat a un centre hospitalari. Optimista, Trump va dir que està "lluitant" per les persones "de tot el món" infectades durant la pandèmia. Va anticipar que tornarà "aviat" a la Casa Blanca. Després de donar gràcies al personal sanitari, Trump va dir que els tractaments que està rebent són "miracles". Més en concret "miracles que venen de Déu", encara que tots els medicaments que rep estan produïts per laboratoris mèdics i són resultat d'investigacions científiques.