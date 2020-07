Trump es posa, finalment, la mascareta

Donald Trump s'ha posat, per primer cop, la mascareta. Ha necessitat quatre mesos de malson als Estats Units –el país ja supera els 3,2 milions de contagiats de covid-19, frega els 140.000 morts i els pronòstics són foscos– i el crit d'alerta insistent de bona part del món científic, que en recomana l'ús com una de les principals mesures per evitar l'expansió del virus. Malgrat això, Trump s'havia negat a utilitzar-la en públic perquè posava en dubte la seva eficàcia. Una mostra més del seu discurs negacionista sobre els perills del nou coronavirus.

Però aquest dissabte a la matinada, el mandatari nord-americà ha sorprès tothom amb una mascareta blau fosc durant una visita a l'hospital militar Walter Reed, als afores de Washington, on ha anat per reunir-se amb el personal sanitari i alguns militars que hi estan ingressats. És cert que Trump havia anticipat que tenia pensat utilitzar la mascareta durant aquest acte. "Crec que em posaré una mascareta, sabeu? Crec que quan vas a un hospital, especialment en aquest, on parlaré amb soldats i amb gent que en alguns casos acaba de sortir del quiròfan, en aquest cas és genial posar-me-la", va explicar a la premsa el mandatari abans de dirigir-se cap al centre mèdic.

I és que l'ús de la mascareta del president s'havia convertit als Estats Units en un tema polític. El partit demòcrata subratllava la "irresponsabilitat" de Trump al desprestigiar constantment la mesura, malgrat que els mateixos experts de la Casa Blanca –també l'OMS– en recomanen l'ús. Una de les més dures, però, havia sigut l a presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi. "El president hauria de donar exemple. No es tracta de protegir-se un mateix, es tracta de protegir els altres", va recriminar-li. També alguns republicans van lamentar la postura del president. Però ell, lluny de rectificar, fins i tot va arribar dir que rebutjava la mascareta perquè utilitzar-la "donava una imatge de debilitat".

I ha deixat uns quants episodis. A finals del mes de maig, i durant una visita a una planta de Ford a Michigan, Trump va dir que no se la posaria perquè no volia "donar el plaer a la premsa" de veure'l amb el rostre cobert. Malgrat que el protocol de l'empresa obligava sense excepcions l'ús de la protecció al recinte, Trump va fer tot el recorregut a la fàbrica amb el nas i la boca descoberts. Una actitud que es va repetir durant una visita a una fàbrica a Maine, que produïa hisops de prova de coronavirus. Que el president no es posés la mascareta va obligar el fabricant a desfer-se dels productes desenvolupats durant una demostració per al mandatari, segons publicava The New York Times. I n'hi ha més: fins i tot en una visita que va protagonitzar en una fàbrica de mascaretes a Phoenix, Arizona, Trump es va negar a posar-se'n una.

Un debat que creix

Però en les últimes setmanes, la pressió al voltant de l'home fort de Washington havia anat en augment, i més tenint en compte que el ritme de la pandèmia als Estats Units fa setmanes que ha entrat en una espiral vertiginosa. Dissabte es va tornar a superar el rècord de nous contagis diaris al país.

Davant aquesta situació, ha pres força el debat a nivell local sobre la necessitat que els governadors dels estats obliguin els ciutadans a tapar-se la boca i el nas per intentar frenar aquest ritme, que és preocupant sobretot al sud i a l'oest del país. El governador de Louisiana, el demòcrata John Bel Edwards, va ser aquest dissabte l'últim a decretar l'obligatorietat de l'ús de mascaretes. Per tant, 20 dels 50 estats del país n'exigeixen actualment l'ús.

Mentrestant, a l'aire hi ha una pregunta: ¿l'ús de la mascareta de Trump durant la visita a l'hospital militar serà anecdòtic o, a partir d'ara, sempre se la posarà en els actes públics?