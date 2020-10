Trump, positiu per coronavirus

Donald Trump ha anunciat aquesta matinada a través de Twitter que iniciarà una quarantena després de donar positiu per coronavirus. De fet, abans d'explicar aquest fet, havia informat que ja havia començat la quarantena perquè una de les seves assessores més pròximes, Hope Hicks, havia donat positiu per covid-19. El de Hicks no era el primer cas dins de la Casa Blanca però, que hi hagi constància, era la primera vegada que el mandatari havia estat en contacte prolongat amb una persona portadora del virus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Després de saber el positiu de Hicks, tant Trump com Melania van sotmetre's a la prova, que ha donat positiu. "Vam passar molt de temps amb Hope", ha explicat el mandatari en una trucada telefònica a Fox News. Hicks, que es troba al seu domicili, va viatjar al costat del president dimarts a Cleveland, seu del primer debat de les presidencials, i dimecres a Minnesota, on Trump va fer un míting. Segons informa Bloomberg, en el viatge de tornada a Washington, l'assessora va estar en quarantena a bord de l'avió presidencial després de sentir-malalta.

Donald Trump ha suggerit en la seva intervenció televisiva que la culpa podria ser de militars i policies que, ha afirmat, "et volen abraçar, et volen besar, perquè realment hem fet una bona feina per ells". Judd Deere, portaveu del mandatari, ha defensat que "el president es pren molt seriosament la seva salut i seguretat, així com la de tots els que treballen en el seu suport i en el de poble nord-americà". El portaveu ha afegit que la Casa Blanca segueix "les millors pràctiques per limitar l'exposició" al virus. No obstant això, és freqüent veure el president i als seus col·laboradors en proximitat i sense mascareta.