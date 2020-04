Trump diu que prohibirà la immigració legal als Estats Units per "protegir" els treballadors nord-americans

Donald Trump vol tancar els Estats Units a tothom que vulgui emigrar legalment al país per viure-hi i treballar-hi. Una dràstica decisió que justifica per "protegir" els treballadors nord-americans de la competència exterior un cop el país recuperi l'activitat econòmica després de l'aturada per la pandèmia.

En un tuit en la línia de la seva retòrica, Trump ha dit: "A la llum de l'atac de l' enemic invisible, i també per la necessitat de protegir els llocs de treball dels nostres grans ciutadans americans, signaré una ordre executiva per suspendre temporalment la immigració als Estats Units".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!