"Trump no ens protegirà" del virus: el missatge pro Biden d'Obama

"Feu sonar el clàxon si n'esteu farts!", ha cridat Barack Obama a una multitud que l'escoltava des dels seus cotxes en un míting de campanya aquesta matinada a Filadèlfia (Pennsilvània) amb tot el públic tancat en vehicles per mantenir les distàncies que requereix el covid. L'expresident ha tornat a desplegar la seva màgica oratòria en favor de qui va ser el seu vicepresident, que ara aspira a la presidència dels Estats Units, Joe Biden, i l'ha comparat sarcàsticament amb l'actual inquilí de la Casa Blanca. "Amb Joe Biden i Kamala Harris no haureu de pensar en les coses boges que diuen cada dia, i això sol ja és molt", ha ironitzat.

Amb una maleta carregada de retrets cap a Donald Trump però també amb una mica del missatge d'esperança que va fer que guanyés la presidència fa més d'una dècada, Obama ha descarregat tota la seva artilleria en un estat clau per a aquestes eleccions, un dels tres de l'anomenat rust belt ( cinturó d'òxid, pel seu passat industrial), que eren tradicionalment demòcrates i on Donald Trump va guanyar el 2016 per només 44.000 vots. Biden té ara un escàs avantatge a les enquestes en aquest estat.

"Aquest president vol tot el mèrit per una economia que va heretar i cap culpa per una pandèmia que ha ignorat. Però el càrrec no funciona així. Tuitejar a la tele no arregla les coses", ha dit Obama, que també ha criticat la gestió que el president ha fet de la pandèmia, que ja ha deixat més de 215.000 morts a tot el país i de la qual ell mateix ha estat víctima, amb un contagi que el va fer estar tres dies a l'hospital. "Donald Trump no ens protegirà a cap de nosaltres, si no pot ni tan sols prendre les mesures bàsiques per protegir-se ell mateix", ha deixat anar l'expresident demòcrata.

Great to be back in Philly today. I'm fired up and ready to go! pic.twitter.com/6r3W4EyeFU — Barack Obama (@BarackObama) October 22, 2020

Obama ha insistit a criticar l'estil i el "comportament presidencial no és tolerable" de l'actual comandant en cap, que "insulta qualsevol que no està d'acord amb ell i l'amenaça amb la presó". "No li toleraríem [aquest comportament] al director d'una escola, no li toleraríem a un entrenador, no li toleraríem a un company de feina, ni a ningú de la nostra família a excepció d'aquell oncle boig...", ha afegit.

Amb Biden com a president i Kamala Harris a la vicepresidència, en canvi, tothom podria "seguir amb la seva vida sabent que el president del país no retuitarà teories de la conspiració sobre el món governat per grups secrets o que els Navy Seals no van matar Osama Bin Laden", el lídera d'Al-Qaida executat extrajudicialment el 2011 en una operació militar que ell mateix va supervisar com a president. Obama es referia a una teoria molt estesa a les xarxes entre els seguidors de Trump que, sota el nom de QAnon, diu que molts dels líders demòcrates formen part d'un grup secret que intenta dominar el món i que es nodreix de la sang de nens petits per rejovenir-se.

El compte bancari secret de Trump a la Xina

Obama també ha recordat les revelacions que aquest mateix dimecres va fer el The New York Times sobre els lligams econòmics de Trump amb la Xina, on el president manté un compte bancari obert i on ha pagat fins a 180.000 dòlars en impostos. "Us imagineu si jo hagués tingut un compte bancari secret a la Xina quan em presentava a la reelecció? Creieu que Fox News no s'hauria preocupat gens d'això? M'haurien batejat com a Beijing Barry!", s'ha mofat l'expresident, recordant la campanya dels mitjans de la dreta, començant per la Fox, i instigada pel mateix Trump, que posava en dubte que Obama hagués nascut en territori nord-americà i li reclamava el seu certificat de naixement.

13 days until the most important election of our lifetimes. And you don’t have to wait until November 3rd to cast your ballot. Make a plan, vote, and then help your friends and family make a plan at https://t.co/XdZz4dh82T. Let’s do this. https://t.co/kmpF2XtLkH — Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020

Per mantenir l'esperança després de quatre anys de Trump, Obama ha assegurat que ha vist "el millor" dels nord-americans en la quantitat de gent que es va oferir voluntària per ajudar els nens migrants separats de les seves famílies o en els treballadors sanitaris que "han arriscat les seves vides cada dia per cuidar els éssers estimats d'algú altre". I ha cridat els votants afroamericans i els més joves, dos grups més abstencionistes i tradicionalment pro demòcrates, a anar a votar aquesta vegada.