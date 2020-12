Trump ha executat el 2020 més presoners que tots els estats nord-americans

Per primer cop en la història dels Estats Units, el govern federal ha executat més ciutadans en un any que tots els estats combinats. Així ho demostra un nou informe del Centre d’Informació de Pena de Mort (DPIC, en anglès). Al llarg de l’any 2020, l’administració de Donald Trump ha executat deu presoners condemnats a pena de mort.

El president estatunidenc s’ha desmarcat de la tendència a la baixa d’aquesta pràctica que s’havia registrat els últims anys. De fet, el juliol passat es va executar la primera pena de mort per part del govern federal en 17 anys, i el dia 11 de desembre, la primera en 130 anys durant el període de transició de poder. Segons diverses organitzacions de drets humans, aquest augment dràstic es deu a l’oposició de Biden a la pena capital.

Els governs estatals, en canvi, han seguit reduint el nombre d’assassinats, fins a arribar a la xifra més baixa des del 1983. El 2020, només cinc estats –Alabama, Geòrgia, Missouri, Tennessee i Texas– han executat presoners. I només Texas ha fet més d’una execució judicial, amb un total de tres.

Tot i l’impressionant augment per part de l’administració Trump, el còmput global, sumant penes de mort federals i estatals, ha arribat al seu mínim als Estats Units des del 1991. “Les polítiques de l’administració no només desentonen amb les pràctiques dels presidents anteriors, sinó que tampoc no estan en sintonia amb les pràctiques actuals dels estats”, ha dit Robert Dunham, director executiu del DPIC.

A més, Trump s’ha saltat una tradició centenària de no cometre cap assassinat estatal en el període de transició entre administracions. Ja s’han dut a terme tres de les cinc execucions programades en aquesta etapa, que acabarà el 20 de gener, quan Joe Biden prengui possessió.

Des del 3 de novembre, el govern federal ha assassinat Orlando Hall, Brandon Bernard i Alfred Burgeois, els tres afroamericans. L’informe del DPIC assenyala que les desigualtat racials continuen marcant la pena capital, com ha passat des de fa dècades als Estats Units: gairebé la meitat de les víctimes d’execucions han sigut persones negres.

Contrast entre el govern federal i els estats

Aquest comportament desigual entre l’augment d’execucions de l’administració Trump i la dràstica reducció a nivell estatal ha sigut subratllat també per l’informe anual de la Coalició Nacional de Texas per l’Abolició de la Pena de Mort (TCADP, en anglès). L’estat de Texas ha estat tradicionalment el més executor, però aquest any ha reduït l’ús de la pena capital dels nou del 2019 a només tres.

D’altra banda, ja són vint-i-dos estats els que han abolit la pena de mort, amb Colorado sumant-se a la llista el març passat. Louisiana i Utah no han executat cap presoner en els últims deu anys.