Trump fa xantatge al món acadèmic perquè els alumnes tornin a les aules

Els estudiants com a ostatges. En la seva desesperació per retornar el país a la normalitat, Donald Trump necessita que els centres acadèmics reobrin a la tardor a ple rendiment. No és que el president sigui un devot de l'educació, és que necessita obertes escoles i universitats per permetre que l'economia es recuperi com més aviat millor. Amb la vista posada en les eleccions del 3 de novembre, Trump s'aferra a un miracle econòmic que doni ales a una reelecció que avui sembla molt difícil.

Sense els alumnes altre cop a les aules sembla difícil que els pares puguin reincorporar-se als seus llocs de treball i, per tant, que l'atur es redueixi a una velocitat òptima per a les aspiracions de la Casa Blanca. Com a pressió, el mandatari ha amenaçat amb la congelació de fons federals als col·legis que no obrin. I a les universitats, amb la deportació dels seus alumnes estrangers si imparteixen les classes de manera telemàtica.

A poc més d'un mes del començament del curs acadèmic, els Estats Units semblen haver perdut el control de la pandèmia. En menys d'un mes un milió de nord-americans han contret el virus, i sumen així un total de 3 milions de positius des de l'inici de la crisi sanitària, que ha causat almenys 131.000 morts. Els casos augmenten en prop de quaranta estats i en diversos dels més afectats, entre els quals Texas i Florida, els hospitals estan al límit de la seva capacitat.

Un escenari similar al de Nova York en els seus pitjors moments, cosa que posa en dubte la capacitat del país perquè el curs escolar pugui començar. Fins i tot aquesta ciutat, que ha aconseguit estabilitzar la propagació del virus, va anunciar ahir un pla que limita a un màxim de tres dies per setmana l'assistència presencial d'un alumne a l'escola.

Malgrat això, Donald Trump planteja un xantatge a la vista de tothom. A través de Twitter ha amenaçat de retirar els fons federals a les escoles que no obrin a ple rendiment a principi de curs, i fins i tot s'ha mostrat explícitament en desacord amb les guies que els seus propis experts han publicat per garantir una obertura segura dels centres. Trump ha lamentat que "es demana a les escoles que facin moltes coses que no són pràctiques", i ha anticipat que es reuniria amb els responsables. Entre el que recomanen les guies publicades pels CDC (sigles en anglès dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties) hi ha mantenir la preceptiva distància de seguretat, impossible de guardar amb les aules plenes en molts centres del país.

El front acadèmic apuja el to

El front acadèmic ha apujat el to amb la demanda presentada per dues de les principals universitats americanes contra l'administració Trump. Harvard i l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) responen d'aquesta manera a l'anunci fet públic aquesta setmana per l'ICE (sigles del Servei d'Immigració i Control de Duanes), segons el qual es denegarà l'entrada al país d'aquells estudiants estrangers enrolats en universitats que no ofereixin el seu pròxim curs acadèmic de manera presencial, ni que sigui parcialment. Igualment, l'agència federal ha advertit que deportarà els alumnes que ja són als Estats Units.

Durant el curs acadèmic 2018-2019 més d'un milió d'estudiants estrangers es van formar en universitats nord-americanes. Entre ells, 5.000 a Harvard i 4.000 al MIT. La majoria paguen el preu total de la matrícula, la qual cosa suposa una part important dels ingressos dels centres, que per tant estaran en perill si les mesures anunciades suposen una caiguda de les matriculacions. El president de Harvard, Lawrence Bacow, ha acusat de "crueltat" l'administració per una mesura que "sembla dissenyada per pressionar les universitats perquè obrin" a la tardor. Un factor de pressió que ha admès en una entrevista a la CNN el mateix subsecretari de Seguretat Nacional, Ken Cuccinelli, per a qui la nova directriu pretén "animar les escoles a reobrir" presencialment. Les universitats esperen que, almenys temporalment, els jutges congelin la posada en pràctica de la mesura.

És el mateix to d'amenaça que la Casa Blanca està utilitzant amb les escoles. Després del tuit de queixa de Trump contra els CDC, el vicepresident, Mike Pence, ha anunciat aquest dimecres que la setmana vinent presentaran nous documents per evitar ser "massa durs" en les seves exigències. Es tracta, segons ha confessat Pence, de "mantenir el momentum" econòmic.