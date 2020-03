Turquia enviarà 1.000 policies a la frontera amb Grècia per evitar les devolucions en calent

Turquia ha anunciat aquest dijous que a partir de demà enviarà mil agents de les unitats especials de la policia al llarg de la seva frontera amb Grècia per evitar les devolucions en calent dels refugiats que intenten entrar a territori grec. El titular d’Interior turc, Suleyman Soylu, que s'ha traslladat fins al punt fronterer de Pazarkule, ha explicat que els policies patrullaran per terra i mar i, en un acte de cinisme, ha insistit que no donaran "cap oportunitat a qui maltracti les persones", obviant que el seu propi govern ha animat els refugiats a creuar la frontera, després que Ankara trenqués dies enrere el pacte firmat amb la Unió Europea el 2016: el pacte establia que Turquia es faria càrrec de 3,6 milions de migrants al seu territori a canvi de rebre 6.000 milions d'euros d'ajuda.

En aquest mateix to, el ministre ha assegurat que Grècia ha intentat fer tornar a Turquia 4.900 immigrants, una "mala pràctica" que, ha dit, no està disposat que es repeteixi perquè "viola la legalitat internacional". Soylu fins i tot ha anunciat que portarà el govern grec davant del Tribunal de Drets Humans pel tracte que està donant als migrants. En canvi, Grècia eleva la xifra de migrants que han arribat al seu territori a gairebé 35.000, i ja ha anunciat que es prepara per deportar-ne centenars.

El ball de xifres forma part de la batalla dialèctica entre Ankara i Atenes en la nova crisi de la frontera. Turquia ha acusat els grecs de disparar contra els migrants i d'haver-ne matat quatre i ferit 146 més. Les dues parts han fet servir gasos lacrimògens contra les persones que estan enmig d'un conflicte diplomàtic i sense possibilitats d'avançar la ruta cap a Europa. Per això s'han vist ja grups de migrants que han decidit tornar cap a Istanbul, conscients dels riscos i obstacles que hauran d'afrontar.

Deportacions a les illes

Per la seva banda, Grècia ha prohibit navegar a la flota de vaixells que habitualment viatja per les illes de Quios, Lesbos i Samos, al mar Egeu, les quals són porta d'entrada de pasteres amb migrants des de la costa turca. Des de l'1 de març Atenes ja no accepta cap petició d'asil, així que el miler de migrants que han arribat a les illes des d'aleshores tenen les hores comptades, perquè estan a l'espera que se'ls deporti. Primer, però, seran traslladats al continent, on seran registrats i posteriorment tornats als seus països d'origen, segons ha informat el ministre grec de Migracions, Notis Mitarachi.

La crisi migratòria va esclatar el 28 de febrer, quan Turquia va trencar unilateralment l'acord que des del 2016 mantenia amb la Unió Europea per controlar el flux de refugiats dins de les seves fronteres, en un pacte criticat per les ONG. A diferència del que va passar l'estiu del 2015, aquest cop els estats comunitaris han coincidit en donar suport al govern d'Atenes i blindar les seves fronteres per impedir l'entrada de migrants.