Turquia prepara el desplegament de tropes a Líbia

El Parlament de Turquia va aprovar dissabte un acord de seguretat i cooperació militar amb el govern de Líbia reconegut internacionalment. L’acord podria obrir la porta perquè el govern d’Ankara hi enviï tropes per parar l’ofensiva de les milícies de Khalifa Haftar, que tenen controlat l’est del territori libi. La iniciativa va tirar endavant amb 125 vots a favor dels 269 diputats que hi ha a la cambra i després que el govern libi de Fayez al-Sarraj hagués donat llum verda prèviament, acorralat per l’atac del seu rival.

Violant l’embargament d’armes dictat per les Nacions Unides, el govern de Recep Tayyip Erdogan ja ha enviat ajuda militar a l’executiu de Líbia. Al novembre les dues parts ja van signar un pacte per impulsar la cooperació militar, a banda d’un acord al marge sobre les fronteres marítimes al Mediterrani oriental que ha aixecat les crítiques de Grècia, que tem que Ankara guanyi presència i influències a la regió.

Erdogan va assegurar que Turquia està preparada per desplegar tropes però va detallar que encara no li han fet una petició oficial. La decisió d’involucrar-se a Líbia ha posat en alerta els aliats d’Al-Sarraj i, en aquest sentit, des del Kremlin es va qüestionar que una operació turca pogués desestabilitzar encara més la regió. Erdogan i Vladímir Putin, aliats a la veïna guerra de Síria, discutiran els plans de Turquia en unes converses bilaterals previstes per al mes vinent.

La missió de pau de l’ONU per a Líbia ha insistit en la necessitat que les dues parts enfrontades arribin a una solució política. Des que el 4 d’abril les milícies de Haftar van llançar una ofensiva contra el govern d’unitat a la capital, els afores de Trípoli són un autèntic camp de batalla. Es calcula que hi han mort 1.500 persones, 5.000 més han resultat ferides i més de 100.000 han hagut de fugir.