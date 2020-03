Twitter demana als seus empleats que treballin des de casa i altres claus sobre l'epidèmia de coronavirus al món

La multinacional nord-americana Twitter ha recomanat aquest dilluns a tots els seus empleats arreu del món –unes 5.000 persones– que treballin des de casa fins a nou avís a causa del coronavirus. En una entrada al bloc oficial de la companyia, la cap de recursos humans de la xarxa social, Jennifer Christie, ha indicat que "com a mesura d'extrema precaució" es demana a tots els empleats que treballin des de casa "si els és possible" per evitar la propagació del virus. Això tot i que a San Francisco, la ciutat on Twitter té la seu central i on es troben la majoria dels seus empleats, encara no s'ha diagnosticat cap pacient de coronavirus. Als EUA, ja s'hi han declarat 100 casos en 12 estats diferents i sis persones han mort, totes elles a l'estat de Washington.

Google també ha demanat a part dels 8.000 treballadors de la seu de Dublín que treballin des de casa després que un empleat hagi mostrat símptomes de grip, però sense que en cap cas s'hagi confirmat que ha estat contagiat pel Covid-19. A més, com a part del pla de contingència per fer front a una possible extensió de l'epidèmia els pròxims dies o setmanes, el gegant tecnològic ha dissenyat per a aquest dimarts una jornada específica perquè la majoria del personal treballi des de casa. Demà dimecres es tornarà a la normalitat llevat dels contactes directes amb el cas sospitós.

A la Xina, epicentre del brot, continua baixant el nombre de nous casos: ahir se'n van comunicar 125, la xifra més baixa de les últimes sis setmanes. Globalment, ja hi ha més de 90.000 casos confirmats (80.000 dels quals a la Xina) i han mort més de 3.000 persones a causa del virus, que està present en 64 països. Ara és la Xina qui demana als seus ciutadans que no viatgin a països on hi ha contagis.

Corea del Sud "declara la guerra" al Covid-19

Fora de la Xina, el principal focus es troba a Corea del Sud, on s'han superat els cinc mil contagis i els 28 morts. El govern ha declarat "la guerra contra la malaltia infecciosa". El virus ha arribat al país a través de la congregació d'una secta cristiana a la ciutat de Daegu, l'Església de Shincheonji de Jesús, el gurú de la qual va donar negatiu a les proves dilluns, després que l'haguessin d'amenaçar de ser detingut si no acceptava fer-se-les.

Els experts de l'OMS ja són a l'Iran

Un equip de sis experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja és a l'Iran amb sis tones de subministraments mèdics, després que al país s'hagin confirmat un miler de casos i una setantena de morts, i s'hagi dubtat que Teheran estigui donant tota la informació de l'evolució de l'epidèmia dins del seu territori.

L'OMS diu que ens endinsem en territori desconegut

El director de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alerta que el món s'endinsa en "territori desconegut" i que mai s'ha vist un "patogen respiratori amb aquesta capacitat de transmissió comunitària, però pot ser contingut amb mesures adequades". L'OMS posa l'èmfasi en les mesures de contenció i alerta que s'han d'adequar a la realitat de cada lloc.

El brot d'Itàlia continua avançant i es descarta que el Papa estigui infectat

Itàlia és el país més afectat pel brot a Europa, amb 2.337 casos confirmats i 77 morts, la majoria persones grans amb altres patologies. Aquest dimarts s'han acabat les especulacions sobre el refredat del papa Francesc, que segons informa el diari del Vaticà ha donat negatiu a la prova. El brot ha causat un considerable descens del turisme: les cues per entrar a la basílica de Sant Pere han caigut un 60%.

Atac contra un creuer a l'illa de la Reunió

Els passatgers d'un creuer de la companyia Princess que va arribar diumenge a l'illa de la Reunió, a l'oceà Índic, es van trobar amb un grup de manifestants que exigien que els fessin les proves abans de desembarcar. La policia va intervenir amb gasos lacrimògens. El vaixell és de la mateixa companyia que el que va patir centenars de casos i va ser posat en quarantena al port japonès de Yokohama.