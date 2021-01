Twitter suspèn permanentment del compte de Donald Trump

La batalla amb les xarxes socials del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha desembocat en una notícia sense precedents: Twitter ha decidit tancar definitivament el seu compte davant el "risc de noves incitacions a la violència". La companyia ho ha anunciat en un comunicat en què recorda que fa tres dies, després de l'assalt al Capitoli protagonitzat per seguidors trumpistes el passat dimecres, ja va advertir que "violacions de les normes de Twitter podien acabar amb aquest desenllaç".

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence. https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Twitter explica en l'escrit que tot i que considera d'"interès públic" que els usuaris puguin tenir notícies "de càrrecs electes i líders mundials" de manera "directa", els seus comptes no estan "per damunt de les normes i no poden fer servir Twitter per incitar a la violència, entre altres coses".

En el comunicat, la xarxa social es refereix a dos tuits del president que l'han empès a prendre aquesta acció definitiva. "Els 75.000.000 grans patriotes americans que van votar per mi, 'Amèrica primer' i 'Fem gran Amèrica de nou' [els seus lemes electorals] tindran una veu gegant en el futur. No se'ls faltarà al respecte ni se'ls tractarà injustament en cap manera o forma!", va publicar Trump dia 8 de gener, l'endemà de l'assalt al Capitoli, per a continuació continuar: "A tots els que ho han demanat, no aniré a la proclamació [de Biden] el 20 de gener".

"Aquests tuits s'han de llegir en el context dels esdeveniments més recents al país i les maneres en què les declaracions del president poden portar-se a terme per diferents públics, inclòs per incitar a la violència, i també en el patró de comportament en aquest compte en setmanes recents", apunta Twitter en el comunicat. Entre altres coses, la xarxa considera que aquestes declaracions poden interpretar-se per part dels seus simpatitzants com una "confirmació més que les eleccions no van ser legítimes" i un "renec de les seves declaracions anteriors fetes a través de l'adjunt al seu cap de gabinet, Dan Scavino, en què sostenia que hi hauria una 'transició ordenada el 20 de gener'". A més, apunta entre altres coses que el tuit sobre la presa de possessió de Biden podrà "animar" els que "considerin actes de violència" ja que aquest acte podria ser un "objectiu 'segur'", perquè Trump ni hi assistiria.

Trump ja havia perdut els comptes de Facebook i Instagram, quan el conseller delegat i fundador de Facebook (al qual pertany Instagram), Mark Zuckerberg, va anunciar que vetaria Trump almenys "fins que es completi la transició pacífica del poder". El 20 de gener està previst el nomenament de Joe Biden com a president, després que tant el Congrés com el Senat certifiquéssin la seva victòria el passat dijous.