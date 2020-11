La UE rep Biden amb 3.400 M€ d'aranzels a productes nord-americans

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, hereta una relació trencada que té la missió de redreçar. Però mentrestant la Unió Europea ha aprovat aquest dilluns una nova tanda d'aranzels als productes nord-americans per valor de 3.400 milions d'euros. En aquest cas, es tracta del conflicte obert pels ajuts d'estat a Boeing, però la guerra comercial entre els EUA i la Unió és un dels descosits del trumpisme que fa anys que s'arrossega.



Els líders europeus van rebre Biden amb els braços oberts el dia de l'anunci dels resultats, esperançats de retrobar un vell amic i amb expectatives de refer ponts, també en l'àmbit comercial. Però una altra de les conseqüències del trumpisme ha sigut, en paraules de l'expresident de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que la Unió s'ha vist obligada a fer-se "adulta". Així cal entendre l'anunci de les sancions comercials: com un missatge a Biden perquè torni a la taula de negociació de la qual Trump es va aixecar, però que sigui conscient que la Unió ha après la lliçó i no abaixarà la guàrdia.



Aquest dilluns els ministres europeus amb competències comercials s'han reunit telemàticament per abordar aquesta qüestió i just a l'inici de la trobada el vicepresident econòmic de la Comissió, Valdis Dombrovskis, ha anunciat que es tiren endavant les represàlies aplicant sancions comercials, és a dir aranzels, a productes nord-americans per valor de 3.400 milions d'euros. El comissari ha assegurat que està disposat a "retirar" els aranzels "en qualsevol moment, quan els Estats Units suspenguin els seus".

Així, de les paraules de Dombrovskis també se'n pot extreure que la voluntat última és deixar de prendre represàlies i aturar la guerra comercial: "Estem oberts a negociar una solució amb Washington per resoldre aquesta disputa comercial en el sector de l'aviació". Més clar ho ha afirmat la ministra espanyola d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en un comunicat: "L'aplicació d'aquestes mesures té com a objectiu principal convèncer els EUA perquè retornin a la negociació, i d'altra banda evitar una escalada en el conflicte comercial". Maroto creu que amb el resultat de les eleccions nord-americanes s'obre una "oportunitat" per reduir l'impacte de les mesures. De fet, els productes espanyols s'han vist afectats per aquesta guerra comercial, amb aranzels sobre l'oli, el vi i el formatge.



Tot i això, a falta de reprendre les converses amb el nou president dels Estats Units, les sancions aprovades per la Unió Europea començaran a aplicar-se a una llista de productes que es farà pública aquest dimarts i que queda dividida en quatre grans grups: aeronaus (44%), béns agrícoles (18%), productes agrícoles transformats (9%) i béns industrials (29%).

L'Organització Mundial del Comerç (un organisme que també està a l'espera d'una empenta internacional per ser reforçat i renovat) va donar llum verda a la Unió Europea per imposar aranzels per un màxim de 3.400 milions d'euros a productes nord-americans. Però el conflicte és a les dues bandes. L'any passat el mateix àrbitre internacional va permetre que els Estats Units apliquessin aranzels a productes europeus per valor de 6.400 milions d'euros pels ajuts a Airbus.