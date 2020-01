La UE i els EUA reconeixen Guaidó com a president del Parlament

La Unió Europea i els Estats Units van deslegitimar ahir el nomenament, diumenge, de Luis Parra com a president del Parlament veneçolà i van reconèixer en el càrrec Juan Guaidó, que ja presidia la institució i optava a la reelecció. La reacció de Brussel·les i de Washington arriba després de l’esperpèntic episodi viscut diumenge a Caracas, durant l’elecció del president de l’Assemblea Nacional.

Un episodi que fa que Veneçuela tingui ara dos presidents del Parlament, els quals es van proclamar en dues sessions paral·leles i qüestionades. D’una banda, l’abans diputat opositor i ara dissident Luis Parra, que va aprofitar que la policia va impossibilitar l’accés a la cambra de Guaidó per proclamar-se en el càrrec en una sessió exprés. De l’altra, Juan Guaidó, que després de denunciar un entramat del govern de Nicolás Maduro per impedir la seva presència en la reelecció va ser reelegit en una sessió alternativa a la seu del diari El Nacional.

“Han intentat fer servir tots els mecanismes possibles per evitar la reelecció d’una junta directiva que té la capacitat perquè Veneçuela canviï. És la dictadura la que ho prohibeix”, va denunciar Guaidó. Parra, en canvi, va defensar que el líder opositor “va decidir quedar-se a fora perquè no tenia els vots”.

Davant aquesta situació, l’alt representant de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, va argumentar irregularitats en les eleccions a l’Assemblea Nacional, de manera que els estats membres segueixen reconeixent Guaidó com a president de la institució. En la mateixa línia es van expressar des de Washington: van amenaçar amb més sancions a Maduro i van assegurar que incrementaran l’ajuda econòmica i diplomàtica a l’oposició, liderada per Guaidó, reconegut com a president interí de Veneçuela per prop de 60 països.